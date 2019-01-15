«Не забыть интересы жителей деревень и поселков»

Председатель Совета депутатов Саткинского муниципального района, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Николай Бурматов и его коллеги — молодые народные избранники из разных городов и районов Челябинской области — к встрече с губернатором Борисом Дубровским подготовились ответственно. Тема важная — пути развития муниципального самоуправления.

Кто эффективнее: один глава крупного муниципального образования или несколько, отвечающих за небольшие поселки? Повестка встречи — достоинства и недостатки муниципальной реформы по Федеральному закону № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Курс беседы задал губернатор: даже предложения не должны ущемлять интересы южноуральцев. И особенно интересы жителей небольших населенных пунктов. Власть не должна отдаляться от народа — напротив, действия и решения ее должны быть прозрачны.

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА

Готовясь к разговору, молодые парламентарии проанализировали практику разных регионов страны, где реформа идет. Некоторые пошли на укрупнение. Например, Московская область уменьшила число муниципальных районов с 36 до 16. 20 районов стали городскими округами. Сделано все грамотно — с публичным обсуждением, после согласования с жителями. В Калининградской области число муниципальных районов сократилось с 11 до трех. Восемь стали городскими округами.

ОДИН ГЛАВА — ОДНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Николай Бурматов считает, что будущее — за городскими округами:

— Законом предусмотрено два вида муниципальных образований. Есть городской округ, внутри которого нет других муниципальных образований. Там один глава, один бюджет и одно собрание депутатов. И все проблемы и задачи решают они. Есть муниципальный район с городскими и сельскими поселениями в своем составе. В каждом муниципалитете — глава, бюджет, депутаты. Эта форма нужна в территориях большой площади, где много населенных пунктов. Укрупнение упростит оргструктуру, повысит эффективность и скорость принятия управленческих решений. Проще и прозрачнее станет бюджетная система. А жителям станет ясно, что теперь есть один человек, глава, который ответственен за все вопросы.

НЕ ЭКОНОМИИ РАДИ

— Муниципальная реформа, как и реформа всего управления, — это развивающийся продукт. Практика показывает, что сейчас и граждане, и государство ищут эффективные формы взаимодействия. Под эффективностью мы понимаем не только сокращение расходов на управленческий аппарат, а и на качественное выполнение фукнционала органами местного самоуправления, органами госвласти в территориях, — сказал руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын.

Борис Дубровский предложил молодым законотворцам вместе с аппаратом правительства Челябинской области встретиться еще раз до конца I квартала и сформулировать предложения по оптимизации системы органов муниципальной власти, оценить плюсы и риски предложенных изменений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Символично и важно, что дальнейшее развитие муниципальной реформы мы обсуждаем с вами, молодым поколением депутатского корпуса. Ваши инициативы очень важны для нас. Необходимо изучить лучшие практики и применить на территории Челябинской области те, что максимально работают.