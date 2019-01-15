Крещение 2019 в Челябинске: где православным окунуться в купель

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение. Во время этого праздника вспоминают Христа, который в 33 года пришел на берег реки Иордан и принял водное крещение. Вслед за ним окунуться хотят и обычные люди. Мы узнали, где окунуться в купель в Крещение 2019 в Челябинске.

ОБЫЧАЙ НАРОДНЫЙ И НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

— Купель — старинный народный обычай. Но совсем не обязательный. Грехи смывает не вода, а искреннее покаяние на исповеди. Главное на Крещение — посетить богослужение. А в купель можно не окунаться, — напоминают в Челябинской епархии.

Если вы все-таки собрались окунуться, то имейте в виду, что погружение в иордань — серьезный стресс для организма. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим бронхитом, астмой, псориазом, экземой, воспалением органов мочеполовой системы погружение в ледяную купель вызывает приступ болезни — сразу или через два-три дня. Также нельзя лезть в воду беременным и детям до 18 лет.

Лучше просто взять святой воды в храме. После праздничного богослужения ее освящают специально.

— Запасаться бутылками со святой водой тоже не стоит. Достаточно принести домой небольшой пузырек. А потом развести эту воду с водопроводной и освятить жилье, домашнюю утварь, — замечают в епархии.

Священники говорят, что по количеству воды можно определить степень веры: чем меньше бутылочка, тем крепче чувство.

ПЯТЬ КУПЕЛЕЙ НА ВЫБОР

В ночь на 19 января синоптики обещают в Челябинске до -16 градусов, днем уже -5. Так что, можно сказать, что купаться православные будут с комфортом. И все-таки по традиции, у купелей, прорубленных официально, разобьют палатки для переодевания.

В городе вырубят пять купелей на Крещение 2019 в Челябинске.

1. Озеро Смолино, Богоявленский мужской монастырь на базе храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали».

В черте города это единственный храм, расположенный у воды, а его купель — самая популярная. Освятят ее ночью, после богослужения. Ночью купель подсветят мощным прожектором. На водоеме будут дежурить полиция и спасатели. Будут две раздевалки.

Где находится. Челябинск, ул. Электровозная, 5а.

Как добраться. Остановка транспорта «Солнечный берег».Троллейбусом № 10 (Молдавская-Солнечный берег). Маршрутками № 19, 20, 23, 42, 75, 91.

2. Озеро Смолино, пляж отеля «Смолинопарк», неподалеку от Свято-Владимирского храма.

Воду в купели освятят только днем 19 января. на пляже установят палатки-раздевалки. В здании отеля можно будет пройти в теплый туалет.

Где находится. Челябинск, поселок Смолино, ул. Чапаева, 114.

Как добраться. На машине по Троицкому тракту до поселка Смолино (у отеля есть своя парковка). Или общественным транспортом: в поселок едут маршрутки № 34, 35, 53, 68 и 85.

3. У плотины на Шершнях.

Воду освятят утром. На водоеме будут дежурить полиция и спасатели.

Где находится. Пляж «Западный», неподалеку от Храма всех святых.

Как добраться. Остановка транспорта «Пляж Западный». Автобусы № 16 и 23. Маршрутки № 3, 54, 56, 86, 136.

4. В Сосновке на Шершнях.

Дежурят спасатели и полиция. Освящение воды пройдет после ночного богослужения.

Где находится. Микрорайон Сосновка, ул. Красных казаков, неподалеку от Храма святых апостолов Петра и Павла.

Как добраться. На машине.

5. На Первом озере.

Дежурят спасатели и полиция.

Где находится. Челябинск, переулок Мамина, 1А. Это у входа на городской пляж.

Как добраться. Остановка «Первое озеро». Автобус № 4. Маршрутки № 14, 23, 39, 50, 78 и 85.

— Чтобы не получить переохлаждение, нужно в течение пяти минут раздеться, окунуться, обтереться махровым полотенцем и надеть сухую теплую одежду, а потом выпить горячего чая, — говорит челябинский спасатель Григорий Лигостаев. — Погружение в прорубь должно занять не больше 20-30 секунд.

Перед купанием лучше разогреть тело — сделать разминку. Брать с собой горячительные напитки нельзя: при погружении в ледяную воду алкоголь может вызвать спазм сосудов.

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