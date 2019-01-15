14 человек хотят стать мэром Челябинска: кто они такие

15 января в Челябинске последний день принимали заявки желающих стать градоначальником. Документы подали 14 человек — рекордная для города цифра кандидатов. Но с тех пор, как прямые выборы в Челябинске отменили, интерес к ним проявляют исключительно челябинские элиты. Мы узнали, что известно о кандидатах на пост главы.

КАК СТАТЬ МЭРОМ И КТО ЕГО ВЫБИРАЕТ

Кандидат должен быть старше 21 года и жить в Челябинске. Обязательный атрибут — высшее образование, знание Конституции и других основных законов. Комиссии извольте положить на стол копии документов, три фото 4x6, информацию о своем имуществе, в том числе за рубежом, и заявление, в котором вы котором обещаете уйти с прежнего места работы в случае избрания.

22 февраля состоится конкурсная комиссия. Решение принимают восемь человек: четыре депутата гордумы и четыре «посланца» губернатора.

КТО УЧАСТВУЕТ

Андрей Самохвалов

Бизнесмен и сторонник партии Жириновского. Служил в армии, имеет юридическое образование, работал в сфере ЖКХ. Судя по страничке в соцсетях, большой поклонник мотоциклов.

Андрей Самохвалов.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Александр Орел

Глава Ленинского района последние семь лет. Кандидат педагогических наук. Летом его часто можно увидеть на велосипеде, рассекающим по улицам Челябинска, а зимой — в троллейбусе.

Александр Орел.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Андрей Угланов

Ведет строительный бизнес.

Борис Золотаревский

Самый молодой кандидат — 21 год. Активный участник всех городских митингов. Координатор штаба Навального.

Борис Золоторевский.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Василий Московец

Известный в Челябинске активист-эколог. Первым пунктом его программы числится возврат прямых выборов главы города. Однако он может сойти с дистанции — проходит по уголовному делу о подстрекательстве к хулиганству.

Василий Московец.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владимир Елистратов

Действующий врио главы города. Успел поработать на заводе, в милиции и бизнесе. После этого стал чиновником. Вплоть до 2010 года отвечал за промышленность: сначала в городе, а затем и во всем регионе. Интересно, что во время правления губернатора Петра Сумина Елистратов сменил Евгения Тефтелева на посту министра промышленности. Последние три года работал в должности вице-мэра Челябинска.

Владимир Елистратов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Виктор Легенчук

Предприниматель, занимается недвижимостью.

Виктор Легенчук.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Георгий Невский

Юрист. У себя на сайте дает такую биографию: майор МВД запаса, ветеран боевых действий. «Имею богатый опыт расследований преступлений в финансовых и экономических сферах деятельности, а также в множестве положительных судебных решений по гражданско-правовым вопросам».

Георгий Невский.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Олейник

Сотрудник пенсионного фонда.

Николай Шиманович

Служил в прокуратуре. Бывший мэр закрытого города Трехгорный. Запомнился судом с областными ревизорами. В городе были заправки печально-известного «ЮКОСа», которые платили налог. Потом они перестали это делать — компания обанкротилась. Ревизоры посчитали, что это промах мэра, якобы из-за него бюджет недополучает. Пошли в суд, и Шиманович выиграл.

Найим Бабаев

У себя в профиле в соцсетях написал, что живет в Казани, но родом из поселка Атлян Челябинской области. На страничке много фото в военной форме, что довольно странно: обычно военные не выставляют в интернет такие кадры.

Найим Бабаев.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ярослав Щербаков

Председатель регионального отделения партии «Яблоко», юрист. Как-то добился возбуждения уголовного дела из-за вброса бюллетеней на выборах.

Ярослав Щербаков.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Игорь Попов

Учредитель двух компаний, связанных с недвижимостью.

Ярослав Анищенко

Информации об этом кандидате найти не удалось.

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