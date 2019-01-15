«К&Б» закрывают! В Кургане алкомаркеты и пивнушки изгоняют из жилых домов

Поговорка «Сколько ни бери, а еще бежать придется» в Кургане больше не работает. С 1 января наступившего года в Зауралье закрываются алкомаркеты в формате «магазин в доме». Теперь фунфурик, спустившись в тапках, не купить. Так и на здоровый образ жизни перейти недолго!

Законопроект о запрете алкомаркетов и пивнушек в жилых домах депутаты Курганской областной Думы одобрили в конце декабря 2018 года. С 1 января 2019 года нельзя торговать горячительным в помещениях, переведенных из квартир в магазины, в цоколях и подвалах.

ВЫПИЛ – УКРАЛ – В ТЮРЬМУ!

Застрельщиком новых правил была прокуратура Курганской области: зауральцы в нетрезвом состоянии часто дерутся, грабят, убивают.

- Каждое второе преступление совершаются во время распития спиртного или в нетрезвом виде. Это – почти три тысячи преступлений в год, почти половина от общего количества, - рассказала старший помощник прокурора Курганской области Елена Бородина.

Принимали власти новый закон с огромным скрипом. Все-таки, продажа алкоголя – стабильный источник налоговых поступлений. Депутаты утверждали: Курганская область – один из самых трезвых регионов.

ТЯНЕТ НА «ПАЛЕНОЕ»

- Закон нарушают те, кто не в легальном винном магазине отоварился, а купил чего-нибудь «паленого. Не видели депутаты прямой связи между алкомаркетами на первых этажах и криминальной статистикой, - уверен Дмитрий Комогоров, замдиректора департамента экономического развития Курганской области.

Но были и думающие иначе.

- Я как-то ехал из Кургана в Челябинск, и навстречу попалось 47 машин челябинской алкосети «Красное и Белое». Агрессивно к нам сеть зашла, начала выдавливать местный бизнес, - горячился депутат Курганской облдумы Сергей Муратов.

Закон приняли. Алкомаркеты закрывает и сеть «К&Б». Как сообщали в пресс-службе прокуратуры Курганской области, в Зауралье под закон попадают около 50 помещений, 14 из них - магазины челябинской сети.

«ПЕРЕВЕДУТ В ДРУГИЕ МАГАЗИНЫ»

В соцсетях стоит крик: курганцы не хотят терять формат винного магазина у дома.

Андрей: «У меня под окнами уже полностью магазин убран (сняты щиты со стен, вывезено оборудование, выключен свет)».

Виталий: «Так по всей стране? Нет, это курганский эксперимент!».

Алексей: «Закрывается то не только КБ, пивнухи и разливухи, которые разместились на ранее жилых площадях, теперь тоже вне закона!».

Ольга: «Кому надо, тот напьется!»

Ирина: «Напиться – напьется, но за второй бутылкой, может, и не побежит!».

Елена: «Продавцов переведут в магазины в отдельных помещениях, делов-то».