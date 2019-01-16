Калининградского губернатора, который «не хочет делать свой регион Челябинском», ждут на Южном Урале

Четыре года назад губернатор Челябинской области Борис Дубровский приглашал в Магнитогорск голливудскую звезду Леонардо Ди Каприо. Поводом стал пост актера в Инстаграм с красноречивым снимком. Дымящие трубы ММК, рядом — река во льду, рыбаки. Снимок звезда «Титаника» подписал: «Река сильно загрязнена отходами завода. Рыбаки продают свой улов, а не употребляют его сами».

Снимок задел Бориса Дубровского:

— Фотографии, если я не ошибаюсь, лет 30. Мы приглашаем Ди Каприо в Челябинскую область, чтобы он сделал современные снимки. Мартеновские печи ММК демонтированы. На предприятии внедрены современные технологии: выбросы в окружающую среду резко сокращены. В реке можно ловить рыбу, — сказал Дубровский.

Пока Ди Каприо Челябинскую область не посетил. А власти зовут уже губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Он заявил, что не допустит реализации инвестпроектов, которые угрожают экологии. И, извинившись, пояснил, что «мы не хотим делать из Калининградской области Челябинск».

Таганай - это горные хребты и тайга возле Златоуста. Фото: Анна ЛУЦЕНКО

На Южном Урале недоуменно подняли брови. Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин парировал: у нас не хуже!

— Челябинск всегда являлся опорным краем державы, а не ее анклавом. Мы ждем Антона Андреевича Алиханова в регионе, чтобы он воочию увидел наши природные богатства, прошелся по туристическим маршрутам, изучил край трех тысяч озер и национальных парков.

Озеро-жемчужина Увильды. Фото: Лариса ЩЕПЕТОВА

Кстати, пресс-служба Антона Алиханова настаивает на том, что фраза была вырвана из контекста:

— Коллеги из калининградских СМИ исказили цитату, и мы извиняемся перед челябинцами за это недоразумение, — заявил пресс-секретарь главы Калининградской области Дмитрий Лысков.

Большие Притесы — необычные стометровые скалы на реке Ай. Фото: Лариса ЩЕПЕТОВА

На самом деле в своем комментарии калининградскому сайту Klops.ru Алиханов заявил следующее:

«Мы не хотим сделать из Калининградской области, да простят меня коллеги, Челябинск. В каком смысле? Это не место для огромной металлургии. У нас есть туристический потенциал, которым мы дорожим. И на основании которого хотели бы строить в том числе большую часть нашей экономики».

Пороги - памятник индустриального зодчества в Саткинском районе. Фото: Лариса ЩЕПЕТОВА

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