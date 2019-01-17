Южноуральская IT-компания компенсирует рост НДС

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» заявила о том, что компенсирует за собственные средства 2 процента налоговой надбавки, чтобы повышение ставки НДС до 20 процентов не повлияло на абонентскую плату. При этом компания продолжает развивать новые направления.

Самым обсуждаемым вопросом за последние три месяца стало повышение ставки НДС с 18 до 20 процентов. Изменение налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года сильно повлияет на личные расходы граждан и рост цен во всех сферах. Большинство операторов связи объявили о повышении тарифов с начала текущего года. В телекоммуникационной отрасли для этого есть несколько объективных факторов: принятие закона Яровой (комплекс антитеррористических мер, обязывающий операторов связи хранить данные пользователей на протяжении трех месяцев, что влечет увеличение затрат на оборудование для хранения), отмена роуминга внутри сети, рост НДС и курса доллара, необходимость постоянного обновления парка оборудования в связи с динамичным развитием индустрии. Несмотря на вышеперечисленное, компания «Интерсвязь» официально заявляет о сохранении уровня цен на доступ в Интернет и цифровое телевидение на прежнем уровне.

К слову, благодаря непрерывной оптимизации внутренних процессов и внедрению собственных инновационных решений, южноуральскому оператору связи удается сохранять стабильность уровня цен на протяжении последних 13 лет. Таким образом компания демонстрирует уверенную динамику роста, закрепив за собой лидерскую позицию в отрасли, продолжая развивать новые направления и делать максимально эффективные инвестиции.

«Три года назад мы сделали ставку на создание IT-продуктов и инновационных сервисов, которые позволяют нам быть в топе мировых трендов. Мы посещаем все крупные индустриальные события. Сегодня делегация ведущих технических специалистов нашей компании вернулась с международной выставки Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, в которой принимали участие мировые лидеры на рынке электроники и программного обеспечения. Мы будем развивать наш регион, укрепляя сотрудничество с мировыми лидерами, и делать эти новейшие технологии массовыми и доступными, так как видим, что имеем для этого компетенции самого высокого уровня.» — комментирует директор по продуктам и инновациям компании «Интерсвязь» Александр Трофимов

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