2019-01-18T14:53:02+03:00
Общество

В Магнитогорске силовики отказывались вскрывать квартиру, в которой умирал одинокий старик

Пенсионер, которого разбил инсульт, ждал помощи пять дней
Ирина КАРЕЛИНА
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Дедушка ждал помощи пять дней. Фото из архива "КП".Дедушка ждал помощи пять дней. Фото из архива "КП".Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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— Хороший, надо сказать, был дед. Не пил, не курил. Всегда приветливый, — рассказывает Анастасия Лыгина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK. — Жил он одиноко. Совсем. Есть какие-то дальние родственники. Живут в городе, но где, — никто из соседей не знал.

Отчасти это его и сгубило.

Трагедия произошла в Магнитогорске. В воскресенье 13 января в квартиру Анастасии постучали полицейские. Расспрашивали про дедушку, который живет этажом выше. Три дня его никто не видел и не слышал. Соседи забеспокоились, вот и сообщили в полицию.

— Я подумала, что сейчас дверь вскроют, и все будет понятно. Оказалось, все не так. На следующий день узнала от соседей, что полицейские ушли со словами «Как появится стойкий трупный запах, звоните 02. Без родственников никто вскрывать квартиру не будет. Может, дед вообще в гости уехал, а вы тут паникуете!»

БЕЗ РОДНЫХ ВСКРЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Соседи обзванивали больницы и морги, ходили к участковому, прислушивались под дверями квартиры дедушки. Показалось, что есть там какие-то звуки. Но, может, это кот. Анастасия тоже заволновалась, набрала «112».

— Ребята из МЧС были готовы вскрыть дверь. Но на мой вопрос, можно ли будет после этого ее нормально закрыть, ответили отрицательно. А ведь в квартире чужое имущество. Кто потом будет его караулить и за все это отвечать? На это в МЧС мне сказали, что тогда лучше вызывать полицию, и сами туда позвонили. Мы рассказали полицейским, что слышали звуки из квартиры. Пытались убедить, как могли. Они сходили к соседке, послушали через стену, но ничего не услышали. Они снова были непреклонны: «Вскрывать нельзя. Участковый будет искать родственников». В соцсети нас обвинили, что мы не вскрыли двери любой ценой. Но мы тоже боялись получить какую-нибудь статью, например, за то, что вломились в чужую квартиру, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» Анастасия.

На пятый день родственники сами объявились, обеспокоенные тем, что дедушка не отвечает на звонки. Тогда участковый пригласил специалиста, и дверь открыли.

— Дед лежал на полу кухни в луже крови, — вспоминает Анастасия. — Упал, ударился головой. Инсульт. Дед был живой. Пять дней он лежал и ждал помощи. Вызвали скорую. Через час он умер.

И ЭТО НЕ ПРЕЦЕДЕНТ

На днях в соцсети «ВКонтакте» был описан подобный случай с кошкой в Магнитогорске. Хозяева оставили ее дома одну на все новогодние каникулы. Запраздновались, а животное, истощенное голодом, орало дни и ночи напролет. Соседи вызвали полицию в надежде вскрыть дверь и спасти питомца. Но, оказалось, так нельзя. Эта история закончилась благополучно — участковый отыскал жильцов квартиры вовремя, кошка осталась жива.

Дедушке же не повезло. Получается, соседи по закону не могли сами вломиться в его квартиру. Полиция не могла вскрывать дверь без родственников. Для этого должны быть определенные условия, также описанные в законе. А человека теперь нет…

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Оставьте свои контакты

— Когда поступило сообщение от соседей, участковый немедленно отреагировал. Опрашивал жителей подъезда, искал родственников дедушки — провел все необходимые мероприятия. Хочется обратиться к жителям: если у вас есть пожилые родственники, которые живут отдельно, обязательно оставляйте их соседям свои контакты, — прокомментировала старший специалист группы по связям со СМИ ОМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

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