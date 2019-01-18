«Сущее безумие»: жителям Челябинска предложили топить новогодние елки в купели на Шершнях

В послепраздничые пустые головы чего только не придет. Активисты движения «Горожане» вдруг предложили странную акцию. Они призывают челябинцев не выкидывать новогодние елки, а прийти в Крещение с деревьями на Шершни и погрузить деревья в воду.

Для чего? Освятить хвойники, может? Накормить рыб иголками? Активисты объясняют, что в США таким образом, топя деревья в водоемах, люди воссоздают донный рельеф. И у рыб, например, получаются укрытия.

НЕ БРОСАЙТЕ ХЛАМ В ПИТЬЕВОЙ ИСТОЧНИК

Но руководитель Управления экологического просвещения регионального минэкологии Виталий Безруков настаивает: информация донесена до челябинцев искаженной. В Интернете есть данные о том, что елки-сосны в США скидывают не во все водоемы, тем более не в питьевые источники, каким являются Шершни для Челябинска!

Ученые Сибирского отделения РАН, например, составили перечень фенольных соединений, поступающих в Енисей из-за затопленной древесины. Известно, что сибирские реки используют для сплава бревен. Так вот, под действием грибов и бактерий дерево разлагается, а продукты ее разложения токсичны. Фенолы — токсичные соединения, губящие качество воды. Химия пагубно отражаетсы на здорове человека. Пить такую воду опасно: даже невысокие концентрации фенолов при частых воздействиях вызвают язвы во рту.

Новогодние деревья часто обрабатывают искусственным напылением: блестками, «снегом». Страшно представить себе последствия этой акции!

Министерство экологии Челябинской области и администрация Челябинска категорически против акции.

КУДА ДЕТЬ ЕЛКИ

Елку можно сдать до 3 февраля в питомник на северо-западе (ул. Генерала Мартынова, 20). Хвойники нужны в приюте благотворительного фонда «Спаси меня» Карена Даллакяна (ул. Ферросплавная, 7Б).

В воскресенье, 20 января, с 11.00 до 12.45 елки примут на 10 площадках Челябинска:

1) Сквер по ул. Молодогвардейцев (боковая парковка со стороны ул. Молодогвардейцев);

2) сквер Станкомаша;

3) Сквер им. Андреевского (остановка Доватора);

4) Сад Победы (со стороны проспекта Комарова);

5) улица Кулибина, д.54 (МАУДО ЦДЮТур «Космос»);

6) ДК Строителей (ш. Металлургов, д.70 б);

7) микрорайон Вишневая горка (улица Изумрудная, д.6);

8) г. Копейск, площадь Трудовой Славы;

9) микрорайон Парковый-2 (ул. Петра Столыпина, д.9).

Кстати, в Крещение, 19 января, на Шершнях, будет нести дежурство экологический патруль. Буйных активистов с елками к воде не пустят.

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