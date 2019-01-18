«Сущее безумие»: жителям Челябинска предложили топить новогодние елки в купели на Шершнях
В послепраздничые пустые головы чего только не придет. Активисты движения «Горожане» вдруг предложили странную акцию. Они призывают челябинцев не выкидывать новогодние елки, а прийти в Крещение с деревьями на Шершни и погрузить деревья в воду.
Для чего? Освятить хвойники, может? Накормить рыб иголками? Активисты объясняют, что в США таким образом, топя деревья в водоемах, люди воссоздают донный рельеф. И у рыб, например, получаются укрытия.
НЕ БРОСАЙТЕ ХЛАМ В ПИТЬЕВОЙ ИСТОЧНИК
Но руководитель Управления экологического просвещения регионального минэкологии Виталий Безруков настаивает: информация донесена до челябинцев искаженной. В Интернете есть данные о том, что елки-сосны в США скидывают не во все водоемы, тем более не в питьевые источники, каким являются Шершни для Челябинска!
Ученые Сибирского отделения РАН, например, составили перечень фенольных соединений, поступающих в Енисей из-за затопленной древесины. Известно, что сибирские реки используют для сплава бревен. Так вот, под действием грибов и бактерий дерево разлагается, а продукты ее разложения токсичны. Фенолы — токсичные соединения, губящие качество воды. Химия пагубно отражаетсы на здорове человека. Пить такую воду опасно: даже невысокие концентрации фенолов при частых воздействиях вызвают язвы во рту.
Новогодние деревья часто обрабатывают искусственным напылением: блестками, «снегом». Страшно представить себе последствия этой акции!
Министерство экологии Челябинской области и администрация Челябинска категорически против акции.
КУДА ДЕТЬ ЕЛКИ
Елку можно сдать до 3 февраля в питомник на северо-западе (ул. Генерала Мартынова, 20). Хвойники нужны в приюте благотворительного фонда «Спаси меня» Карена Даллакяна (ул. Ферросплавная, 7Б).
В воскресенье, 20 января, с 11.00 до 12.45 елки примут на 10 площадках Челябинска:
1) Сквер по ул. Молодогвардейцев (боковая парковка со стороны ул. Молодогвардейцев);
2) сквер Станкомаша;
3) Сквер им. Андреевского (остановка Доватора);
4) Сад Победы (со стороны проспекта Комарова);
5) улица Кулибина, д.54 (МАУДО ЦДЮТур «Космос»);
6) ДК Строителей (ш. Металлургов, д.70 б);
7) микрорайон Вишневая горка (улица Изумрудная, д.6);
8) г. Копейск, площадь Трудовой Славы;
9) микрорайон Парковый-2 (ул. Петра Столыпина, д.9).
Кстати, в Крещение, 19 января, на Шершнях, будет нести дежурство экологический патруль. Буйных активистов с елками к воде не пустят.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06