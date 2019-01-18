2019-01-18T11:09:02+03:00
Общество

В Челябинске от вывесок очистили фасад «сталинки»

Муниципальной службой демонтажа с домов снято уже более сотни указателей
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Владельцам снятых вывесок придется оплачивать работу бригады демонтажа и аренду спецтехники.Владельцам снятых вывесок придется оплачивать работу бригады демонтажа и аренду спецтехники.
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В Челябинске продолжается демонтаж незаконных вывесок. Кампания по очистке гостевых маршрутов города от «визуального» шума. Посмотри на любой дом в центре - везде на фасадах требуется наводить порядок.

Службой демонтажа администрации Челябинска уже удалено более сотни вывесок, не соответствующих требованиям дизайн-кода. Разрабатывали его муниципальные власти, все рекомендации можно найти на сайте дизайнкодчелябинск.рф. Согласно разработанным правилам, сначала порядок нужно навести на гостевых маршрутах.

В четверг, 17 января, сотрудники муниципальной службы демонтажа прибыли к фасаду жилого дома по пр. Ленина, 77. В этом доме, к слову, жил известный скульптор Лев Головницкий, имя которого носит одна из улиц Челябинска.

ДЕСЯТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ В ОДНОМ ДОМЕ

Председатель комиссии по социальной политике Челябинской городской думы Александр Галкин насчитал на фасаде «сталинки» десять вывесок, не соответствующих требованиям дизайн-кода.

- Уведомления о добровольном демонтаже предприниматели, владельцы модных магазинов, аптеки, студии фотоуслуг получили загодя. Мы предложили им ликвидировать нарушения самим, тем самым избежав дополнительных расходов - работы бригады демонтажа, хранения демонтированного, найма спецтехники. Нас услышал только хозяин центра фотоуслуг: его новая вывеска соответствует требованиям. Все прочие неоднократные обращения проигнорировали, - заявил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» Галкин.

«АЛЛО, ПОЛИЦИЯ!»

Особенное возмущение демонтажом высказала бизнесвумен, владеющая двумя магазинами модной детской одежды, расположенными в этом доме.

- Вывески - моя частная собственность, - заявила предпринимательница. - И уведомление о демонтаже мы получили всего раз. Покажите мне основание, по которому вы демонтируете то, что принадлежит мне. Одна вывеска стоит 80 тысяч! У меня нет денег на заказ новых! Десять лет магазины работали под этими вывесками, и все всех устраивало.

- Все работы идут в рамках правового поля. Основание - дизайн-код. Еще минувшим летом были утверждены новые правила оформления вывесок, - говорит Галкин.

Возмущенная предпринимательница вызвала полицию. Однако стражи порядка, ознакомившись с распоряжением городских властей о демонтаже, не нашли в бумагах никаких нарушений.

А потом пришла пора возмущаться Александру Галкину. Часть фасада дома по пр. Ленина, 77, перед дверью магазина электроники, разрисована граффити. Пестрая краска попала и на мемориальную плиту, охраняемую государством. Плита увековечила имя скульптора Льва Головницкого, жившего в этом доме. ъ\

Безответственный креатив - памятную доску запачкали граффити.

Безответственный креатив - памятную доску запачкали граффити.

По мнению Галкина, владельца магазина следует привлечь к административной ответственности за «безответственный креатив».

ПРИДУТ И НА ВТОРОСТЕПЕННЫЕ УЛИЦЫ

- В нынешнем году в Челябинске начнется масштабная программа ремонта фасадов. Финансировать работы будет областной и городской бюджеты. Предприниматели не вложатся ни копейкой. Потому мы убедительно просим пересмотреть свое отношение к требованиям дизайн-кода, - сказал Галкин.

Закончится ли программа демонтажа после того, как Челябинск проведет саммиты ШОС и БРИКС? В мэрии говорят: порядок наводить будут и после саммитов. Значит, вслед за гостевыми маршрутами в рабочем расписании муниципальной службы демонтажа появятся и второстепенные маршруты.

ЗЕЛЕНЫЕ КРЕСТЫ ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

Очень много нареканий автомобилистов и пешеходов вызывают зеленые кресты на вывесках аптек - мигающие и статичные. Если аптека расположена у дороги, на перекрестке, зеленый светящийся крест ошибочно принимают за сигнал светофора. А это грозит ДТП, пострадавшими в авариях. Посему вывески с крестами тоже демонтируют.

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