Накормим всех! В Челябинской области поддержат предприятия пищевой индустрии

Поездка по Сосновскому району больше напоминала гастротур. На пустой желудок выдержать ароматы было очень трудно. Поездка была важной: губернатор Борис Дубровский посетил кондитерскую фабрику, мясоперерабатывающее производство и современное овощехранрилище. С руководителями предприятий глава региона обсудил проекты по развитию компаний, а также меры поддержки, которые могут быть предоставлены правительством области.

«СЛАДКИЕ ПЛАНЫ»

Вот на конвейерную ленту плавно ложится тонкий лист теста. Одно движение пресса с фигурными формочками, и вот перед нами галетное печенье - «зверушки». По соседнему транспортеру плывет готовое румяное печенье «Кременкульское», которым так вкусно перекусывать в обед, с кофе.

Кондитерская фабрика «Кременкульская» - самый крупный производитель печенья в России, предприятие основано в 1998 году. В сутки «сладкий цех» выпускает 80 тонн вкуснятины - затяжной, сахарной и сдобной. Всего 25 наименований. Наград у фабрики - огромная витрина, от региональных побед до всероссийских. В планах руководства - запуск еще одного цеха. А это - новые рабочие места. Прежде всего, для местных жителей.

- Кондитерская фабрика очень интересный проект, видно, что у нее грамотный руководитель, который живет этим производством. У предприятия есть потенциал развития. Мы обсудили, какие меры поддержки может оказать правительство региона, чтобы здесь был запущен новый производственный корпус, - резюмировал Дубровский после посещения фабрики.

Эту колбасу выпускают в Сосновском районе.

ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА

На основной площадке агрохолдинга «Равис» сосредоточено несколько процессов - от выращивания птицы до переработки. Борис Дубровский побывал в цехе инкубации, бройлерном цехе, посетил перерабатывающий комплекс и производственную лабораторию.

Сегодня компания «Равис» по производственным и финансовым показателям входит в число самых эффективных предприятий региона, Урала и РФ. Холдинг произвордит не только мясо птицы, но и говядину и свинину, молоко, яйца, зерно и корма. Агрохолдинг выпускает более 250 наименований: охлажденное мясо, полуфабрикаты, готовая продукция, деликатесы. Принцип «от поля до прилавка» - это прямой путь продукции в собственные магазины, фиксированная торговая наценка. На всероссийской выставке «Золотая осень-2018» компания «Равис» завоевала 20 золотых медалей.

В прошлом году в Сосновском районе появилось современное овощехранилище. Четыре камеры хранения с принудительной системой охлаждения и вентиляцией воздуха рассчитаны на 14 тысяч тонн. В них хранят продукцию аграрии Сосновского района. Картофель, капуста, морковь и свекла поставляются в торговые сети всего УрФО. В овощехранилище постоянно в штате 15 человек, но в сезон урожая - еще более 100 человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

- Сосновский район - это направление, куда Челябинск будет развиваться, мы видим это на практике. И подобные предприятия в муниципалитете появились не случайно, рядом огромный потребитель - город-миллионник, и такие производства здесь имеют успех.