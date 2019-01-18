С юбилеем, малая родина! Челябинской области исполнилось 85 лет

17 января 2019 года Челябинской области исполнилось 85 лет. Богатая событиями история, развитая экономика, динамичное будущее - вот что такое Южный Урал. Победа в Великой Отечественной войне - это наши Т-34 и «катюши». Послевоенная промышленность - это наши заводы. Атомный щит страны - это наши предприятия. Урожаи зерна, овощей, производства мяса, молока, развитая перерабатывающая промышленность - это тоже Челябинская область.

ВМЕСТЕ В РАДОСТИ И ГОРЕ

Но, прежде всего, Южный Урал - это люди. Уникальные в своем трудолюбии, положительной энергетике, созидании. И каждый южноуралец сегодня - юбиляр. Мы всегда вместе, когда приходит беда. Так было и совсем недавно, когда в Магнитогорске случилась трагедия. Каждый житель Челябинской области воспринял эту беду как личное горе. Мы скорбели о погибших, соболезновали потерявшим близких, радовались за спасенных. Лучи добра, сочувствия и радости жителей Челябинской области обязательно дошли до 10-месячного Ванечки Фокина, спасенного из-под завалов. Сейчас малыш поправляет здоровье в столичной клинике. И мы точно знаем - Ванечка, парень с уральским характером, встанет на ноги.

О силе нашего единства и крепости духа со сцены Челябинского академического театра оперы и балета говорил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона открыл торжественное собрание, посвященное громкой дате:

- Юбилей нашей малой родины дает возможность вспомнить прошлое, оценить настоящее, заглянуть в будущее. Почувствовать всем сердцем: какие бы сложные и тяжелые испытания не готовила нам судьба, южноуральцы всегда будут сильны своим единством и готовностью прийти на помощь. В этом мы все убедились недавно, в тяжелые для Магнитогорска и всей Челябинской области дни.

Движение вверх: гостей встречали бравые кадеты.

«ВОЛШЕБСТВО НЕ ПРОДАЕТСЯ»

Торжественное собрание, посвященное 85-летию Челябинской области, состоялось в день рождения, 17 января, в театре оперы и балета. Заслуженные награды - звание «Почетный гражданин Челябинской области», знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» - получили выдающиеся граждане Челябинской области.

Константин Струков, президент ООО «Управляющая компания ЮГК». Струков начинал свой путь горным мастером, а сейчас - генеральной директор крупной компании. Его система управления позволила в короткий срок погасить задолженность по зарплате, сохранить рабочие места горняков, стабилизировать социальную обстановку в шахтерских городах и коллективах.

Президент Миасского завода медицинского оборудования Владимир Супрун сосредоточен на импортозамещении. Передовая медицинская техника из Миасса - это суперсовременные комплексы для борьбы с госпитальной инфекцией, комплексы чистых и особо чистых помещений для лечебных учреждений, для электронной, космической, микробиологической и фармацевтической промышленности. Техника миасского завода поставляется по всей России, в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Египет. Два года назад предприятием построен завод в Никарагуа по розливу отечественных сывороток.

Выступления Камерного оркестра «Классика» Челябинской государственной филармонии под руководством художественного руководителя и главного дирижера заслуженного артиста РФ Адика Абдурахманова - это всегда большой праздник. Влюбленный в музыку маэстро - виртуоз и популяризатор немеркнущей классики. Абдурахманов - талантливый педагог, за 30 лет выпустивший более сотни музыкантов.

Про вальцовщика стана горячего проката труб цеха № 1 ПАО «ЧТПЗ» Евгения Зибарева говорят в шутку: волшебство не продается. Евгению Анатольевичу доверяют самую ответственную миссию - прошивку труднодеформируемых марок сталей. С участием Зибарева цех освоил производство передельных труб из борсодержащей стали: их используют для хранения радиоактивных отходов на АЭС.

Фермер Владимир Плис связал жизнь… с солнцем! В родном Чесменском районе уже 27 лет выращивает подсолнечник, пшеницу. Когда-то он обрабатывал 150 га, сейчас агрокультуры растут на 400 га.

Среди награжденных - директор Челябинского техникума-интерната инвалидов им. И.И. Шуба Александр Шуб; актриса Челябинского государственного академического театра драмы им. Орлова Марина Пономаренко; кандидат педагогических наук, профессор Галина Петрова; председатель областной общественной организации ветеранов учреждений начального и среднего профессионального образования Федор Клюев.

Театр оперы и балета принимал гостей.

ПРОИЗВОДСТВО, ЭКОЛОГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ…

Челябинская область демонстрирует рост экономики. За четыре последних года индекс промышленного производства вырос на 3,4%. Объем инвестиций достиг одного триллиона рублей.

Началось кардинальное решение экологических проблем. Президент России поддержал инициативу региональных властей по квотированию выбросов предприятий в атмосферу. Закрыта Челябинская городская свалка: этого решения город ждал тридцать лет. Грядет ее рекультивация.

Продолжится благоустройство городов и районов по программе «Формирование комфортной городской среды». В нынешнем году на программу выделено 1,5 млрд руб.

В 2020 году в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС - это решение Президента России Владимира Путина. Уже в нынешнем году мы увидим обновленные аэропорт и аэродром, статусные конгресс-холлы и отели. Стартуют масштабные работы по обновлению фасадов и реконструкции дорог. Будет заново создана набережная реки Миасс, начнется очистка русла реки.

Хорошая новость от федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ: видя успехи Челябинской области в программе расселения из ветхо-аварийного фонда, Южному Уралу выделили 7,2 млрд руб. Значит, 3,5 тысячи семей переедут в новые квартиры.

История области в фотографиях.

В течение трех лет предстоит построить 35 детсадов, из них 19 - в Челябинске. В 2018 г. открыты три суперсовременных школы. Строится еще пять школ, из них четыре распахнут свои двери в нынешнем году, еще одна, в Копейске, - в 2020-м. Таких темпов строительства Челябинская область не знала никогда.

КСТАТИ

Имена героев высекли на граните

На Аллее Славы в Челябинске, у знаменитого памятника «Доблестным сынам Отечества», открылся мемориал с именами южноуральцев, погибших в военных конфликтах. С предложением увековечить имена близких выступили матери и вдовы Героев России. Губернатор Борис Дубровский проект поддержал: мемориал возведен на средства областного бюджета. Открыли плиты с фамилиями героев 17 января, в юбилей нашей области.

Гранитная плита.

- На стелах увековечены имена героев, погибших в горячих точках, выполняя свой воинский долг. Эти люди поднялись во весь рост, защищая нашу Родину, Россию, и свою малую родину - Южный Урал. Вечная память и благодарность наша погибшим, а всем живым здоровья, благополучия и мирного неба над головой, - обратился к собравшимся на открытии обновленного мемориального комплекса Борис Дубровский.

На гранитных плитах черного цвета высечены 622 фамилии: 18 военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации посмертно, и 604 воинов-южноуральцев, погибших при выполнении воинского долга за пределами страны и боевых операций в Северо-Кавказском регионе в 1971 - 2012 гг.