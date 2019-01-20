«В нужном месте, в нужное время»: Девять силовиков из Челябинской области, которые спасли людей в свой выходной

Эти случаи можно назвать счастливой случайностью или внешательством свыше. Полицейские, спасатели и врачи нередко в свой выходной день случайно становятся очевидцами происшествия. И благодаря тому, что они мгновенно «перестраиваются» в рабочий режим, выживают люди.

СПАСЛИ ТОНУЩИХ ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Эта история произошла в ноябре, два года назад, на Аргазинском водохранилище, что под Карабашом. Полицейские Игорь Быков и Сергей Каторгин были на выходном и рыбачили на озере. Рядом пятеро приятелей плыли на лодке «Казанка» на остров, чтобы почтить там память утонуших здесь друзей. В полукилометре от берега их судно перевернулось.

Игорь и Сергей поплыли к тонущим. Подняли людей в свою лодку и направились к берегу. Но из-за сильной волны опрокинулись. До суши оставалось примерно 200 метров.

Выплыть и добраться до берега смогли только двое гражданских — из первой лодки. Отдышавшись, они бросились к машине и вызвали спасателей. Но спасти уже никого не удалось.

За мужество и героизм полицейских представили к государственным наградам посмертно. А у входа в здание полиции Карабаша установили мемориал с их именами.

В Карабаше в память о погибших сотрудниках полиции установили мемориал. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

ВЫТАЩИЛ РЕБЕНКА ИЗ ВОДЫ

Пожарный Максим Драпей наслаждался выходным днем, отдыхал на берегу реки Нижний Тогузак, что в селе Варна. Как вдруг, услышал крики помощи. Тонула девятилетняя девочка. Максим кинулся в воду и вытащил ребенка. Школьница нахлебалась воды, потеряла сознание, но дышала. Максим отвез ее в больницу. Вскоре девочка пришла в себя.

У Максима самого двое детей (на фото). Поэтому, услышав крики о помощи, он, не раздумывая, бросился в воду.

Максим Драпей со своими детьми. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

ПОЙМАЛИ ГРАБИТЕЛЕЙ

Майор Рогвардии Алексей Лукшин возвращался домой из магазина. Вдруг услышал крик «Держите вора!». Грабитель выхватил у прохожего дорогой мобильник и ринулся бежать. Алексей бросил пакеты и побежал за ним.

Росгвардеец догнал вора в одном из дворов. Беглец попытался выбросить смартфон в снег, но офицер выхватил его, а самого налетчика скрутил. Затем вызвал на помощь коллег из группы задержания и удерживал грабителя до их приезда.

А вот майору Андрею Стахнову преступник прыгнул прямо «в руки». Следователь прогуливался возле дома на Краснопольском проспекте. Тут из балкона на первом этаже выпрыгнул парень с большой сумкой.

Офицер вместе и прохожим, который тоже заподозрил неладное, догнали домушника. Стаханов скрутил его и вызвал наряд.

СПАСЛИ ЛЮДЕЙ НА БОРТУ САМОЛЕТА

Врачи тоже нередко оказываются рядом в экстренных ситуациях. Так челябинский хирург Антон Ефремов спас пассажирку самолета, летевшего из Египта в Челябинск. Пожилая дама потеряла сознание сразу, как капитан воздушного судна разрешил отстегнуть ремни. Стюардессы сообщили о случившемся командиру самолета. По громкой связи объявили: нужен врач.

Врачей на борту оказалось четверо: терапевт, два реаниматолога и хирург — Антон. Пассажиры освободили несколько мест, врачи положили бабушку, приподняли ей ноги, чтобы усилился кровоток. Стюардессы принесли аптечку. Пассажирка стала приходить в себя. Затем она рассказала своим спасителям, что ей 70 лет и такое состояние с ней впервые.

Медикам пришлось решать судьбу рейса: полетит ли борт до дома или запросит экстренную посадку. После беседы с пациенткой врачи решили лететь домой.

Антон Ефремов. Фото: cheldoktor.ru.

Похожая история произошла с врачом хоккейной команды «Челмет» Олегом Таскаевым. Он спас 34-летнего пассажира, у которого прихватило сердце прямо на борту самолета, летевшего из Челябинска в Москву. Врач дал пациенту нитроглицерин и Корвалол. Но состояние его лишь ухудшалось. У доктора возникло подозрение на инфаркт миокарда. Он сообщил стюардессам, что нужно садиться, иначе человек умрет.

Самолет приземлился в аэропорту Казани. Пассажира погрузили в реанимобиль и доставили в одну из ближайших больниц, где и оказали помощь.

ВЫНЕСЛИ ЛЮДЕЙ ИЗ ОГНЯ

Сержант ППС Сергей Ахмадуллин приехал навестить своих родителей в село Степное Верхнеуральского района. Рано утром вышел во двор и увидел, что горит соседний дом, где живет одинокая старушка.

Сергей бросился к горящему дому. Дверь была закрыта изнутри. Парень посмотрел в окно — бабушка лежала на кровати, вся комната в дыму. Сержант выбил окно кулаком и полез в дом. Старушка сильно надышалась угарным газом, была уже при смерти.

К тому моменту, к Сергей вынес бабушку, клубы дыма заметили соседи. Вызвали пожарных и медиков. Старушку спасли.

Подобная история произошла в Каслях. Пожарный Дмитрий Дунаев ехал по личным делам. Вдруг дым из частного деревянного дома. Подъехав ближе, Дмитрий увидел пламя на крыше гаража, которое вот-вот могло перекинуться на жилище. Собравшиеся рядом соседи сказали, что в доме находится престарелая хозяйка.

Дмитрий, не раздумывая, бросился в дом и стал искать старушку. Она сидела в самой дальней комнате, занималась своими делами и даже не подозревала о пожаре. Дунаев помог пенсионерке одеться в теплую одежду, вывел ее на улицу и передал соседям.

Когда приехала пожарная машина, Дмитрий доложил коллегам обстановку и вместе с ними потушил пожар.

Сергей Ахмадуллин (слева) и Дмитрий Дунаев (справа). Фото: пресс-службы ведомств.

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