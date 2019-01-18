Жители Челябинска получат новые квитанции за тепло и горячую воду

На рынке теплоснабжения города перемены. С января большую часть Челябинска вместо компании «УТСК» обслуживает «УСТЭК-Челябинск». Она же будет рассылать нам квитанции за отопление и горячую воду.

— Поставщик тепла в нашем городе меняется не в первый раз. Но мы уверены, что в последний. Мы пришли надолго, на десятки лет, — говорит генеральный директор «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании — Челябинск» Игорь Рындин.

Компания готова вкладывать в теплоснабжение мегаполиса миллиарды рублей, а также реконструировать муниципальные сети. Правда, все это, говорят бизнесмены, возможно только при поддержке людей. Горожан просят не копить долги, своевременно передавать показания счетчиков и платить по квитанциям не позднее 10-го числа месяца, который следует за расчетным.

МЕНЯТЬ ДОГОВОРЫ НЕ НУЖНО

Перевод жилых домов к новому поставщику произойдет незаметно. Заключать новые договора физическим лицам не нужно. Новый лицевой счет автоматически появится в личном кабинете «УТСК» и в платежках «УСТЭК-Челябинск».

Если дом не перешел на прямые договоры с теплоснабжающей организацией, то платить за тепло его жители будут, как прежде, в ТСЖ или УК.

СТАРЫЕ ДОЛГИ НЕ СПИШУТ…

Расчеты с новым поставщиком начнутся с чистого листа. Долги, накопленные до 2019-го года, следует вернуть старому поставщику тепла — «УТСК».

— И пока кто-то не рассчитается с прежним долгом, «УТСК» будет слать человеку в добавок к нашей свою, долговую, квитанцию, — говорит Рындин.

Если вы платите за тепло по интернету, у вас подключен автоплатеж, поверьте, чтобы платежи уходили на нужный счет - на старый или на новый. У должников их будет два.

…А ЗА НОВЫЕ ПОДАДУТ В СУД

Среди челябинцев есть задолжавшие за тепло по 100 и даже по 200 тысяч рублей. Однако в новой компании обещают до таких масштабов проблему не доводить. В начале марта «УСТЭК-Челябинск» начнет подавать в суд на людей, не оплативших квитанции за январь.

— Ждать деньги дольше двух платежных периодов мы не будем. Сразу подаем в мировой суд, получаем судебный приказ о взыскании денег и идем в банки. У работающих горожан долг будут списывать с банковских карт. У пенсионеров — вычитать с пенсии, — предупреждает исполнительный директор «УСТЭК-Челябинск» Игорь Пушкарев.

Кстати, на долги могут накинуть пени, а еще госпошлину за работу судьи. Так что платить с задержкой теперь очень накладно.

КУДА ИДТИ, ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ СПОРЫ

При переходе к новому поставщику у потребителя возникает много вопросов. Куда передавать показания счетчика? Как вернуть переплату? Ответ на них дадут в сервисных центрах. Их адреса остались прежними:

— Тракторозаводский район: ул. Подольская, 38А;

— Ленинский район: ул. Гагарина, 12;

— Курчатовский район: ул. Братьев Кашириных, 87А;

— Калининский район: пр. Победы, 180;

— Центральный и Советский районы: ул. Худякова, 12А;

— Металлургический район: Шоссе Металлургов, 28.

Прием ведется по будням с 8.00 до 18.00, а центр на Худякова, 12А, работает еще и по субботам с 9.00 до 18.00.

Прием бюджетников и юрлиц ведут только будням на ул. Энгельса,3. Центр открыт с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Колл-центр «УСТЭК-Челябинск»: 264-40-00.

БДИ!

Не молчи, когда видишь аварию

Сети в городе старые, значит, аварий не избежать. Компания «УСТЭК-Челябинск» просит жителей города сообщать о прорывах на теплотрассах по круглосуточному телефону своей аварийно-диспетчерсткой службы: 234-72-73.

— Если вы видите, что идет пар или льется вода, не поленитесь, сообщите нам об аварии. И постарайтесь держаться от этого места подальше. Кипяток очень быстро размывает грунт, поэтому в месте прорыва асфальт может обрушиться. Это опасно, — говорит Игорь Рындин.

НА ЗАМЕТКУ

Как меняется плата за тепло в 2019 году

В этом году плата вырастет два раза.

С 1 января она увеличилась на несколько рублей из-за того, что ставка НДС по России выросла с 18% до 20%.

С 1 июля тариф для населения поднимется на 1,9%, для других потребителей — на 10,68%.

Кстати, в первом полугодии 2019 года тариф на тепловую энергию для жителей Челябинска почти на сто рублей ниже, чем был в 2017 году (1467 рублей против прежних 1550 рублей за одну Гкал).

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