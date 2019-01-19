Каток во дворе: где бесплатно заняться спортом в Челябинске

Где и какие хоккейные коробки залиты во дворах, кто их должен обслуживать, можно ли бесхозную коробку поставить на бюджетный баланс, как попасть на бесплатные тренировки? На эти и другие вопросы в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Челябинск» (95,3 FM) ответил директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город» Эркин Маматов.

КАК УЗАКОНИТЬ ЛЕДОВУЮ ПЛОЩАДКУ

- В этом году во дворах Челябинска к зимнему сезону открыто 77 ледовых площадок во всех районах города (смотри список, - Прим. ред.). Это на десяток больше, чем было несколько лет назад. Каждую площадку обслуживает инструктор, который заливает корт, следит за его состоянием. Он получает зарплату и в зимний период работает примерно до середины марта, - рассказывает Эркин Маматов.

- Если у горожан будут претензии, вопросы по подготовке льда, куда обращаться?

- В таких случаях вы всегда можете позвонить по телефону «горячей линии» в комиссию по социальной политике Челябинской городской думы 216-33-98 или в нашу дирекцию – 232-00-61. Мы стараемся оперативно решать все вопросы.

- Есть ли в Челябинске бесхозные хоккейные коробки, и как можно их узаконить?

- Ледовые площадки делятся на три категории: те, что на балансе нашего учреждения, в ведении управления образования (на территориях школ) и бесхозные. «Спортивный город» работает на тех кортах, которые находятся у нас на обслуживании. На остальные мы просто не имеем право расходовать бюджетные деньги. Что касается бесхозных кортов, то их в Челябинске примерно три десятка. Как их узаконить? Лучше всего обратиться в районную администрацию или к своему депутату. Через управление по имуществу такую площадку можно поставить на баланс муниципалитета.

Собственники жилья на общем собрании также могут принять решение о совместном обслуживании корта, обратившись в свою управляющую компанию.

- Тут, наверняка, может возникнуть вопрос о расходовании воды?

- Безусловно. У «Спортивного города» заключен договор с Производственным объединением водоснабжения и водоотведения. Муниципалитет возмещает все эти расходы, зафиксированные прибором учёта.

ТРЕНИРОВКИ ИДУТ ПОСТОЯННО

- Расскажите о бесплатных тренировках, которые проводят по месту жительства ваши инструктора. Что это за занятия, по каким видам спорта и к кому и как можно обращаться?

- В нашей группе «ВКонтакте» https://vk.com/sport_gorod_74 вы всегда можете задать интересующий вас вопрос и вам ответят. У нас есть список и телефоны всех инструкторов по месту жительства (смотри список ниже, - Прим. ред.). Заранее звоните, обращайтесь. Инструкторы сориентируют вас по времени и месту проведения занятий.

- По каким видам спорта проходят тренировки?

- Зимой это хоккей, футбол, хоккей на валенках, лыжи. Летом – игровые виды спорта, легкая атлетика, подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО на спортплощадках по месту жительства или на школьных стадионах.

Адреса и контакты инструкторов МБУ «Спортивный город»

Калининский район

Пр. Победы, 125 – Гордиенко Александр Владимирович (8-912-311-0632)

Кирова, 1, Каслинская, 23 – Борисов Семен Васильевич (8-964-244-5321)

Каслинская, 17 б – Харасов Рустам Наргалиевич (8-952-509-3265)

Курчатовский район

Ворошилова, 11 – Маурер Сергей Владимирович (8-909-744-5608)

Центральный район

Российская, 163 – Михайлов Станислав Иванович (8-904-931-8694)

Тракторозаводский район

Пер. Передовой, 7 – Поздин Виктор Иванович (8-963-474-4862)

Хохрякова, 22 – Александров Александр Валерьевич (8-950-724-6139)

Шуменская, 18 – Конорев Александ Геннадьевич (8-982-270-8595)

Героев Танкограда, 102 – Титов Бронислав Иванович (8-902-618-6906)

Металлургический район

Пети Калмыкова, 23 – Чернышов Олег Сергеевич (8-922-234-1340)

Трудовая, 19 – Бардус Игорь Николаевич (8-951-486-9362)

Шоссе металлургов, 51 а – Бирюков Александо Иванович (8-961-786-3247)

Ленинский район

Масленникова, 11 – Чехлатый Юрий Григорьевич (8-919-339-2033)

Поселок Сосновка

Пионерская, 13 – Котов Владимир Николаевич (8-912-329-4847)

Поселок Смолино

Пер. Дачный, 18 – Дубицкий Александр Андреевич (8-950-743-0275)

Поселок Шершни

Гидрострой, 11 а – Хакимов Жавдат Закирович (8-951-808-4365)

Поселок Миасский

Рабоче-Крестьянская, 18 а – Хафизов Рустам Замирович (8-904-970-7504)

Когда выпал снег можно и в футбол погонять! Фото: МБУ "Спортивный город".

Адреса ледовых площадок во дворах Челябинска (по районам)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Российская, 163

Худякова 21

Цвиллинга, 31

Лесопарковая, 6а

Пос. Сосновка, Пионерская, 13

Гидрострой, 11

Ленинский район

Ереванская, 20

Южный Бульвар, 28

Шота-Руставели, 30

Барбюса, 124

Барбюса, 3

Дорожная, 1

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН

Кыштымская, 3

Пр. Победы, 19 б

Комсомольский проспект, 85

Рабоче-Крестьянская, 18а

Комсомольский проспект, 78

Комсомольский проспект, 37

Пр. Победы, 304

40 лет Победы, 10

Молодогвардейцев, 48

Комсомольский проспект 62

Комсомольский проспект, 84а

Комсомольский проспект, 85

Комсомольский проспект, 78

Молодогвардейцев, 6

Комсомольский проспект, 101а

Ворошилова, 11

Красного Урала, 13

Пионерская, 4

Пионерская, 3

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

Университетская Набережная, 3 6

Горького, 81

Свердловский проспект, 41

Турбинная, 63

Каслинская, 23

40 лет Победы, 35а

Пр. Победы, 125

Каслинская, 17 б

Чичерина, 29

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН

Театральный пер., 10-12

Сталеваров, 1

Шоссе Металлургов, 53а

Трудовая, 17-19

Пос. Аэропорт, 21

Коммунистическая, 7

Шоссе Металлургов, 35а

Советский район

Доватора, 15

Ширшова, 11

Цвиллинга, 83

Кузнецова, 37

Курчатова, 19а

Челябинская, 8а (поселок Новосинеглазово)

Блюхера, 2

пос. Исаково, ул. Дорожная 1

Российская, 258

Станционная, 16 (поселок Новосинеглазово)

Троицкий тракт, 44

ТРАКТОРОЗАВОДСКОЙ РАЙОН

пер. Артиллерийский, 6а

Хохрякова, 10

Хохрякова, 2а

пер. Передовой, 7

Танкистов, 138а

Танкистов 193в

Хохрякова, 22

Октябрьская, 5

Шуменская, 18

Мамина, 7

Культуры, 106

Героев Танкограда, 61

2-ая Эльтонская 22 б

Ленина, 4а

Бажова, 50

Героев Танкограда, 120

пер. Мамина, 6

Комарова, 131

Горького, 81