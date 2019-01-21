«Достало!» Кто должен убирать завалы грязного снега в Челябинске

В понедельник, 21 января, врио главы Челябинска Владимир Елистратов заявил, что челябинцы жалуются на заваленные снегом дворы и улицы. Даже в центре города вдоль тротуаров дыбятся огромные завалы.

В снежной каше вязнут ноги, невозможно пробраться с детской коляской.

Сотрудники Управления благоустройства отправились в рейды. И составили 186 актов по неудовлетворительной уборке улиц.

- Больше всего замечаний по уборке дворов и внутриквартальных проездов, «Комсомольская правда» - Челябинск» начальник городского Управления благоустройства Владимир Жучков.

Кто отвечает за уборку снега в Челябинске? Итак...

Челябинцы жалуются на заваленные снегом улицы.Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

1. НОЧЬ. УЛИЦА. АВТОМОБИЛИ

За чистоту улично-дорожной сети отвечает подрядчик – АО «Южуралмост». Сначала вычищаются основные улицы, потом – прилегающие к ним.

- По правилам благоустройства, после снегопадов дается до двух недель, чтобы вывезти весь выпавший снег, - рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» пресс-секретарь АО «Южуралмост». – Мы вычищаем улицы по ночам, когда на дорогах меньше автомобилей. Но очень мешают припаркованные вдоль обочин машины. Сегодня ночью, например, работало 130 единиц техники. Это – среднее количество.

Убирать снег внутриквартальных проездов и остановок должны районные администрации.

Пробраться с детской коляской в снежной каше очень трудно.Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

2. ПЛЕВАТЬ БАНКИРАМ И РЕСТОРАТОРАМ

В безобразном состоянии пребывают тротуары и проезды вдоль магазинов и офисных центров. Даже в центре города невозможно спокойно выйти из двора и пересечь тротуар, чтобы выйти на остановку. За чистоту тротуаров отвечают арендаторы и владельцы зданий. Это они обязаны нанять дворников, которые по графику должны вычищать тротуары. Но в Челябинске им плевать на имидж. И, похоже, никто их к ответу не призывает!

3. ДВОРЫ: НЕ СЛОМАЙ НОГИ

«Зимний звук» лопаты и ломика дворника в добрые времена звучал дни напролет. И зона ответственности дворника раньше была – весь двор. Сейчас ушлые управляющие компании дорогостоящий ручной труд почти отменили: дворники вычищают только «пятак» у подъезда. Территорию двора – тротуары, проезды вычищает техника. Но коммунальщики вздыхают: трактору не развернуться во дворе из-за припаркованных авто. И снова эти авто!

А этот снимок сделан во дворе по ул. братьев Кашириных, 101аФото: Инна КУМЕЙКО

КАК ДОБИТЬСЯ УБОРКИ?

Атакуйте заявлениями диспетчерскую управляющей компании. Обязательна регистрация заявления и ваши контакты для предоставления отчета. Жаловаться на разгильдяйство нужно:

УЖКХ администрации Челябинска: (351) 263-21-21

Калининский район (351) 791-94-10, 791-19-91

Курчатовской район (351) 741-45-48

Ленинский район (351) 256-23-05

Металлургический район (351) 735-80-14

Советский район (351) 237-26-23, 237-26-33

Тракторозаводский район (351) 775-30-39

Центральный район (351) 263-30-04, 264-56-31

МНЕНИЕ

Долгожитель и снег

- За уборку снега отвечает вице-мэр по дорогам Владимир Алейников. Он самый долгожитель в администрации: работает там уже 30 лет. Мэры меняются, депутаты меняются, а он остаётся, - пишет челябинский урбанист Лев Владов. - По идее, опытный человек, столько работы за плечами. Ну, может же он выстроить работу своего подразделения так, чтобы у горожан не было замечаний.

Но вот что-то все никак не получается...

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