2019-01-26T10:13:17+03:00
Общество

В Челябинске девушка выпала из троллейбуса, получив удар током от его подножки

«Комсомолка» узнала, почему такое происходит в муниципальном транспорте, и насколько это может быть опасно
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Оказывается, пассажиров электротранспорта может ударить током.Оказывается, пассажиров электротранспорта может ударить током.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Считается, что троллейбусы и трамваи безопаснее маршруток. Но, оказывается, в электротранспорте может шибануть током. Именно это и произошло со студенткой в Челябинске.

В субботу, 19 января, она поехала из университета домой на троллейбусе № 14. Заходя в транспорт, девушка почувствовала дрожь в ногах. Но не придала этому значения. И зря. На выходе было хуже.

— Когда я встала на ступеньку, меня снова охватила дрожь, и я просто вывалилась из троллейбуса коленями на землю. На эти пять секунд я вышла из реальности. Троллейбус еще стоял, и я стала кричать, что с ним что-то не так. Вышел водитель и сказал: «Наверное, он бьет током», предложил вызвать «Скорую помощь». Он высадил всех пассажиров через первую дверь, а сам поехал в депо, — написала девушка в группе «Подслушано ЧМЗ» в VK.

Подписчики группы оставили отклики:

— Я как то спросила у водителя троллейбуса: как узнать о утечке тока? Ответ меня шокировал: «По поведению пассажиров», — прокомментировала подписчица группы Надежда Титович.

Неужели это так?!

Какой транспорт безопаснее: троллейбус или маршрутка? Фото: Андрей АБРАМОВ

Какой транспорт безопаснее: троллейбус или маршрутка?Фото: Андрей АБРАМОВ

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Током бьет мокрых и уставших

— Трамваи и троллейбусы — это электроустановка. Изоляция, конечно, есть. Но, бывает, ее пробивает, и ток уходит на корпус. В том числе и на подножки, например, — рассказал водитель троллейбуса журналисту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск». — Если обувь и одежда мокрая, или низкое сопротивление электрическому току у человека (переутомление, возбужденное состояние нервной системы), то он может почувствовать удар тока.

На троллейбусы установлены датчики токоутечки. Если датчики зафиксировали превышение, или пассажиры жалуются кондуктору, что их бьет током, водитель должен остановить троллейбус, полностью его выключить, надеть диэлектрические перчатки и выпрыгнуть из троллейбуса. Ему нужно оттянуть токоприемники. И только потом высадить всех пассажиров и вызывает слесарей. Если описанная водителем ситуация подтверждается, троллейбус на буксире следует в депо.

— А может ли убить пассажира из-за токоутечки?

— Гипотетически это возможно. Но если бы такие случаи в транспорте были, о них было бы известно. Я о таких инцидентах не слышал. Гораздо больше вероятность получить электротравму в быту при использовании электроприборов, на производстве или в грозу.

Можно ездить в резиновых сапогах и перчатках

Эту тему мы также обсудили в эфире радио «Комсомольская Правда»-Челябинск» (95,3 FM).

— В Челябинске электротранспорт находится в состоянии металлолома, — прокомментировал в радиоэфире эксперт в сфере транспортной логистики Яков Гуревич. — Поэтому риски достаточно велики. Ни прокуратура, ни Роспотребнадзор не предпринимают никаких мер для того, чтобы запретить оказание услуг транспортом, не соответствующим требованиям безопасности. Поэтому то, что сейчас происходит, — вполне ожидаемо. Отремонтировать металлолом невозможно.

Нужна стратегия восстановления транспортной системы в Челябинске, чем последние 10 лет никто занимался. Какие меры предосторожности могут предпринять пассажиры, чтобы их не било током? Можно, конечно, ездить в резиновых сапогах и резиновых перчатках. Но вы же понимаете, что это глупость...

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
"Операционная долго снилась мне в кошмарах": откровения призывника об альтернативной службе санитаром
"Альтернативщик" из Самарской области Никита Колбанев падал в обморок от вида крови, но полтора года был санитаром в операционной и поведал, сколько платят за альтернативную службу и как к этому относятся в военкоматах
Новости 24
Из-за пожара в Челябинске эвакуировали жильцов многоэтажки
В Магнитогорске ищут отца мальчика, отравившегося газом для зажигалки
Полиция Челябинска рассказала, как потерялся ученик 31-го лицея
Жителей Челябинской области предупреждают о шквальном ветре
Депутат оттащил иномарку, которая остановила движение трамваев в центре Челябинска
Пьяный бесправник на мотоцикле сбил ребенка в Челябинской области
Ко Дню Победы здание Теплотеха избавили от незаконной рекламы
На площади Революции в Челябинске начали ремонтировать подземные переходы
Единый День недвижимости и ипотеки от Сбербанка пройдет в Челябинске и пяти городах области
Нечем дышать! От властей Челябинска требуют вымести пыль с улиц города
Найденный в гробу на обочине младенец умер после домашних родов
«Сбежал с места ДТП»: начальника ГИБДД из Чебаркуля, который попался пьяным за рулем, уволили из полиции
Силовики нагрянули с обыском в администрацию челябинского муниципалитета
Революционная вакцина от гриппа поступит в Челябинск грядущей осенью
На Южном Урале прохожие нашли на обочине гроб с телом ребенка
В Магнитогорске 10-летний школьник умер, отравившись газом для заправки зажигалок
В Челябинске снесут часть кафе бывшего омбудсмена Севастьянова
Менеджер магазина дал взятку полиции, чтобы не изымали поддельную одежду в Челябинске
Названа купюра, которую чаще всего подделывают в Челябинской области
ВТБ поддерживает целлюлозно-бумажную промышленность в Пермском крае
Столб пламени из трубы завода в Челябинске напугал горожан
Челябинская львица Лола в Крыму стала многодетной мамой
В жилой высотке Челябинска загорелась квартира на 13-м этаже
В Челябинске к ребенку, игравшему на замороженной стройке, вызвали реанимацию
«Это похоже на игру «Потеряйся на сутки»: в Челябинске нашли пропавшего ученика 31-го лицея
В Челябинске волонтеры собираются прочесать городской бор в поисках пропавшего школьника
Два южноуральских школьника спасли провалившихся под лед друзей
В челябинской школе провели санобработку: у троих учеников заподозрили туберкулез
«БКС Брокер» информирует о запуске стоп-заявок в приложении «Мой Брокер»