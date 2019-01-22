В Челябинске девушка выпала из троллейбуса, получив удар током от его подножки

Считается, что троллейбусы и трамваи безопаснее маршруток. Но, оказывается, в электротранспорте может шибануть током. Именно это и произошло со студенткой в Челябинске.

В субботу, 19 января, она поехала из университета домой на троллейбусе № 14. Заходя в транспорт, девушка почувствовала дрожь в ногах. Но не придала этому значения. И зря. На выходе было хуже.

— Когда я встала на ступеньку, меня снова охватила дрожь, и я просто вывалилась из троллейбуса коленями на землю. На эти пять секунд я вышла из реальности. Троллейбус еще стоял, и я стала кричать, что с ним что-то не так. Вышел водитель и сказал: «Наверное, он бьет током», предложил вызвать «Скорую помощь». Он высадил всех пассажиров через первую дверь, а сам поехал в депо, — написала девушка в группе «Подслушано ЧМЗ» в VK.

Подписчики группы оставили отклики:

— Я как то спросила у водителя троллейбуса: как узнать о утечке тока? Ответ меня шокировал: «По поведению пассажиров», — прокомментировала подписчица группы Надежда Титович.

Неужели это так?!

Какой транспорт безопаснее: троллейбус или маршрутка?Фото: Андрей АБРАМОВ

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Током бьет мокрых и уставших

— Трамваи и троллейбусы — это электроустановка. Изоляция, конечно, есть. Но, бывает, ее пробивает, и ток уходит на корпус. В том числе и на подножки, например, — рассказал водитель троллейбуса журналисту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск». — Если обувь и одежда мокрая, или низкое сопротивление электрическому току у человека (переутомление, возбужденное состояние нервной системы), то он может почувствовать удар тока.

На троллейбусы установлены датчики токоутечки. Если датчики зафиксировали превышение, или пассажиры жалуются кондуктору, что их бьет током, водитель должен остановить троллейбус, полностью его выключить, надеть диэлектрические перчатки и выпрыгнуть из троллейбуса. Ему нужно оттянуть токоприемники. И только потом высадить всех пассажиров и вызывает слесарей. Если описанная водителем ситуация подтверждается, троллейбус на буксире следует в депо.

— А может ли убить пассажира из-за токоутечки?

— Гипотетически это возможно. Но если бы такие случаи в транспорте были, о них было бы известно. Я о таких инцидентах не слышал. Гораздо больше вероятность получить электротравму в быту при использовании электроприборов, на производстве или в грозу.

Можно ездить в резиновых сапогах и перчатках

Эту тему мы также обсудили в эфире радио «Комсомольская Правда»-Челябинск» (95,3 FM).

— В Челябинске электротранспорт находится в состоянии металлолома, — прокомментировал в радиоэфире эксперт в сфере транспортной логистики Яков Гуревич. — Поэтому риски достаточно велики. Ни прокуратура, ни Роспотребнадзор не предпринимают никаких мер для того, чтобы запретить оказание услуг транспортом, не соответствующим требованиям безопасности. Поэтому то, что сейчас происходит, — вполне ожидаемо. Отремонтировать металлолом невозможно.

Нужна стратегия восстановления транспортной системы в Челябинске, чем последние 10 лет никто занимался. Какие меры предосторожности могут предпринять пассажиры, чтобы их не било током? Можно, конечно, ездить в резиновых сапогах и резиновых перчатках. Но вы же понимаете, что это глупость...

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