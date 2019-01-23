Жительница Челябинской области получила штраф за невыкупленную посылку

Татьяна Ермолина заказала в интернет-магазине духи с доставкой в Челябинскую область. Но вместо них получила смс-сообщение о штрафе.

— У меня нет слов! Сегодня мне пришло смс о том, что я должна оплатить 1200 рублей за то, что я не выкупила посылку. Простите, а я даже в курсе не была, что посылка пришла. Мне не приходило ни извещение, ни смс от почты. Спрашивается, почему я должна оплатить этот штраф? Подскажите, что мне делать, — написала женщина в группе «Подслушано Озерск» в VK.

В комментариях подписчики группы написали, что это может быть, к примеру, штраф за хранение посылки в почтовом отделении дольше двух недель.

Мы решили выяснить, есть ли такие санкции у Почты России, и что это за штрафное смс.

АНОНИМКА

Смс-сообщение жительнице Озерска пришло от абонента с названием СОМ-PRО. Это автоматизированная рассылка, без номера отправителя. То есть нельзя точно определить, кто его отправил.

«Уважаемая Татьяна Александровна, в связи с тем, что вы отказываетесь выкупать посылку, просим вас оплатить штраф, который составляет 1200 рублей по реквизитам *** (номер банковской карты — прим. автора) за пересылку посылки в обе стороны», — говорится в сообщении.

На Почте заверили: никаких штрафов своим клиентам они не выписывают!Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

— Причем я не отказываюсь выкупить посылку. Я просто не знала, что она пришла. И этот случай уже не первый. Мне уже приходило такое смс, но я на него не отреагировала, и тогда все заглохло, — рассказала Татьяна корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск.

«НИКАКИХ ШТРАФОВ У НАС НЕТ»

— Никакие штрафы, в том числе за хранение или невыкуп посылок от интернет-магазинов, Почта России не взимает. И смс-сообщения об оплате штрафов не рассылает. Рекомендуем клиентам внимательно относиться к выбору интернет-магазинов и пользоваться услугами проверенных торговых интернет-площадок, — рассказала журналисту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина.

То есть смс о штрафных санкциях, которое пришло Татьяне, может быть либо от Интернет-магазина, либо от мошенников.

Также в УФПС нам сообщили, что в ответ на историю Татьяны в ее почтовом отделении усилили контроль за доставкой извещений. С сотрудниками провели дополнительный инструктаж о порядке обработки, доставки и вручения почтовых отправлений. Сейчас на почте Татьяну ждут две ее посылки.

Посылки хранятся в почтовых отделениях 15 дней.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ДОСТАВКЕ ПОСЫЛОК

• Срок хранения посылок в почтовом отделении составляет 15 календарных дней с момента их поступления.

• Ненужную посылку пересылают по обратному адресу за счет отправителя. Если отправитель не забирает посылку, ее хранят шесть месяцев, после чего уничтожают.

• Если вы не получили посылку, и она вернулась по обратному адресу, можно связаться с отправителем и заказать повторную доставку. Если посылка находится по пути к отправителю, можно написать заявление в почтовом отделении о ее возврате. Но придется оплатить стоимость повторной пересылки.

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ ЗАКАЗ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

1. Убедитесь в надежности интернет-магазина, особенно если планируете крупную покупку. Критерием могут служить высокий рейтинг в интернет-поисковиках, наличие на сайте полных юридических реквизитов, «физических» адресов и телефонов.

2. Правильно и полностью укажите свои реквизиты: имя, фамилию, точный адрес с индексом, номер телефона, адрес электронной почты.

3. При доставке Почтой России лучше выбирать регистрируемое отправление — тогда продавец предоставит трек-номер для отслеживания посылки. Отслеживание начнется с момента, как продавец сдаст заказ в почтовое отделение. В случае заказа в зарубежном интернет-магазине Почта России отвечает за доставку только с момента, когда в трекинге появляется отметка «Передано в доставку по России».

4. Отслеживать отправление можно на сайте Почты России и с помощью мобильного приложения.

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