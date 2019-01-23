2019-01-26T10:16:42+03:00
Общество

Жительница Челябинской области получила штраф за невыкупленную посылку

«Комсомолка» выяснила, какие санкции могут быть для клиентов Почты России
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жительница Озерска вместо долгожданной посылки получила штраф. Фото из архива КП.Жительница Озерска вместо долгожданной посылки получила штраф. Фото из архива КП.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Татьяна Ермолина заказала в интернет-магазине духи с доставкой в Челябинскую область. Но вместо них получила смс-сообщение о штрафе.

— У меня нет слов! Сегодня мне пришло смс о том, что я должна оплатить 1200 рублей за то, что я не выкупила посылку. Простите, а я даже в курсе не была, что посылка пришла. Мне не приходило ни извещение, ни смс от почты. Спрашивается, почему я должна оплатить этот штраф? Подскажите, что мне делать, — написала женщина в группе «Подслушано Озерск» в VK.

В комментариях подписчики группы написали, что это может быть, к примеру, штраф за хранение посылки в почтовом отделении дольше двух недель.

Мы решили выяснить, есть ли такие санкции у Почты России, и что это за штрафное смс.

АНОНИМКА

Смс-сообщение жительнице Озерска пришло от абонента с названием СОМ-PRО. Это автоматизированная рассылка, без номера отправителя. То есть нельзя точно определить, кто его отправил.

«Уважаемая Татьяна Александровна, в связи с тем, что вы отказываетесь выкупать посылку, просим вас оплатить штраф, который составляет 1200 рублей по реквизитам *** (номер банковской карты — прим. автора) за пересылку посылки в обе стороны», — говорится в сообщении.

На Почте заверили: никаких штрафов своим клиентам они не выписывают! Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Почте заверили: никаких штрафов своим клиентам они не выписывают!Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

— Причем я не отказываюсь выкупить посылку. Я просто не знала, что она пришла. И этот случай уже не первый. Мне уже приходило такое смс, но я на него не отреагировала, и тогда все заглохло, — рассказала Татьяна корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск.

«НИКАКИХ ШТРАФОВ У НАС НЕТ»

— Никакие штрафы, в том числе за хранение или невыкуп посылок от интернет-магазинов, Почта России не взимает. И смс-сообщения об оплате штрафов не рассылает. Рекомендуем клиентам внимательно относиться к выбору интернет-магазинов и пользоваться услугами проверенных торговых интернет-площадок, — рассказала журналисту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина.

То есть смс о штрафных санкциях, которое пришло Татьяне, может быть либо от Интернет-магазина, либо от мошенников.

Также в УФПС нам сообщили, что в ответ на историю Татьяны в ее почтовом отделении усилили контроль за доставкой извещений. С сотрудниками провели дополнительный инструктаж о порядке обработки, доставки и вручения почтовых отправлений. Сейчас на почте Татьяну ждут две ее посылки.

Посылки хранятся в почтовых отделениях 15 дней. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Посылки хранятся в почтовых отделениях 15 дней.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ДОСТАВКЕ ПОСЫЛОК

Срок хранения посылок в почтовом отделении составляет 15 календарных дней с момента их поступления.

Ненужную посылку пересылают по обратному адресу за счет отправителя. Если отправитель не забирает посылку, ее хранят шесть месяцев, после чего уничтожают.

Если вы не получили посылку, и она вернулась по обратному адресу, можно связаться с отправителем и заказать повторную доставку. Если посылка находится по пути к отправителю, можно написать заявление в почтовом отделении о ее возврате. Но придется оплатить стоимость повторной пересылки.

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ ЗАКАЗ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

1. Убедитесь в надежности интернет-магазина, особенно если планируете крупную покупку. Критерием могут служить высокий рейтинг в интернет-поисковиках, наличие на сайте полных юридических реквизитов, «физических» адресов и телефонов.

2. Правильно и полностью укажите свои реквизиты: имя, фамилию, точный адрес с индексом, номер телефона, адрес электронной почты.

3. При доставке Почтой России лучше выбирать регистрируемое отправление — тогда продавец предоставит трек-номер для отслеживания посылки. Отслеживание начнется с момента, как продавец сдаст заказ в почтовое отделение. В случае заказа в зарубежном интернет-магазине Почта России отвечает за доставку только с момента, когда в трекинге появляется отметка «Передано в доставку по России».

4. Отслеживать отправление можно на сайте Почты России и с помощью мобильного приложения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
"Операционная долго снилась мне в кошмарах": откровения призывника об альтернативной службе санитаром
"Альтернативщик" из Самарской области Никита Колбанев падал в обморок от вида крови, но полтора года был санитаром в операционной и поведал, сколько платят за альтернативную службу и как к этому относятся в военкоматах
Новости 24
Из-за пожара в Челябинске эвакуировали жильцов многоэтажки
В Магнитогорске ищут отца мальчика, отравившегося газом для зажигалки
Полиция Челябинска рассказала, как потерялся ученик 31-го лицея
Жителей Челябинской области предупреждают о шквальном ветре
Депутат оттащил иномарку, которая остановила движение трамваев в центре Челябинска
Пьяный бесправник на мотоцикле сбил ребенка в Челябинской области
Ко Дню Победы здание Теплотеха избавили от незаконной рекламы
На площади Революции в Челябинске начали ремонтировать подземные переходы
Единый День недвижимости и ипотеки от Сбербанка пройдет в Челябинске и пяти городах области
Нечем дышать! От властей Челябинска требуют вымести пыль с улиц города
Найденный в гробу на обочине младенец умер после домашних родов
«Сбежал с места ДТП»: начальника ГИБДД из Чебаркуля, который попался пьяным за рулем, уволили из полиции
Силовики нагрянули с обыском в администрацию челябинского муниципалитета
Революционная вакцина от гриппа поступит в Челябинск грядущей осенью
На Южном Урале прохожие нашли на обочине гроб с телом ребенка
В Магнитогорске 10-летний школьник умер, отравившись газом для заправки зажигалок
В Челябинске снесут часть кафе бывшего омбудсмена Севастьянова
Менеджер магазина дал взятку полиции, чтобы не изымали поддельную одежду в Челябинске
Названа купюра, которую чаще всего подделывают в Челябинской области
ВТБ поддерживает целлюлозно-бумажную промышленность в Пермском крае
Столб пламени из трубы завода в Челябинске напугал горожан
Челябинская львица Лола в Крыму стала многодетной мамой
В жилой высотке Челябинска загорелась квартира на 13-м этаже
В Челябинске к ребенку, игравшему на замороженной стройке, вызвали реанимацию
«Это похоже на игру «Потеряйся на сутки»: в Челябинске нашли пропавшего ученика 31-го лицея
В Челябинске волонтеры собираются прочесать городской бор в поисках пропавшего школьника
Два южноуральских школьника спасли провалившихся под лед друзей
В челябинской школе провели санобработку: у троих учеников заподозрили туберкулез
«БКС Брокер» информирует о запуске стоп-заявок в приложении «Мой Брокер»