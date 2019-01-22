2019-01-22T08:17:38+03:00
Общество

Молодые и яркие. В Челябинске завершилось первенство по боксу среди юниоров

В церемонии награждения спортсменов принял участие временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов
Людмила СТЕПАШКИНА
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Исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов наградил победителей первенства. Фото: cheladmin.ruИсполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов наградил победителей первенства. Фото: cheladmin.ru
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На минувшей неделе в Челябинске проходило первенство по боксу среди юниоров 2001 — 2002 годов рождения. В первенстве участвовали около 150 юниоров из спортивных клубов и ДЮСШ города — перспективные молодые атлеты. А победители соревнований будут защищать честь своих родного города на первенстве Челябинской области.

Финал большого спортивного праздника состоялся в пятницу, 18 января. В официальной церемонии награждения спортсменов принял участие временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов.

— Мне удалось посмотреть два финальных боя. Очень рад был увидеть молодых перспективных спортсменов. Считаю, уровень боксеров очень высокий и те ребята, которые стали победителями достойно представят наш родной город на соревнованиях более высокого уровня. Признаюсь, что к боксу у меня особое отношение. Я тоже занимался этим видом спорта и сегодня в зале встретил много старых друзей. Уверен: школа бокса в Челябинске будет развиваться и растить новых звезд мирового ринга, — поделился впечатлениями от соревнований Владимир Елистратов.

Открывая первенство, Владимир Елистратов поздравил с блестящим финалом участников первенства, судей и гостей. Он пожелал участникам чистых боев.

КСТАТИ

Челябинская школа бокса — одна из самых сильных в стране. В нашем городе созданы все условия для того, чтобы воспитывать звезд ринга. Гордость челябинского бокса — это абсолютный чемпион мира среди профессионалов Сергей Ковалев. И чемпион Европы Геннадий Ковалев. Конечно, для подрастающего поколения боксеров наши звезды — лучшая мотивация

Будущие звезды российского бокса. Фото: cheladmin.ru

Будущие звезды российского бокса. Фото: cheladmin.ru

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