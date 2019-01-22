Челябинское ЖКХ выходит на новый уровень технологий

Компания «Интерсвязь» переводит коммунальную сферу на цифровой формат: оснащает домохозяйства новыми приборами учета и подключает управляющие компании и ресурсоснабжающие организации к единой системе передачи и сбора показаний.

Напомним, лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» активно развивает проект «Умный город Челябинск», в рамках которого ведется работа в нескольких направлениях: «умный транспорт», «умная медицина», «умное ЖКХ», «умный дом», «безопасное городское пространство». Южноуральцы уже сейчас могут пользоваться возможностями бесплатного мобильного приложения «Интерсвязь» в сфере ЖКХ: обращаться в ЖЭК, передавать показания счетчиков, оперативно получать уведомления от управляющей компании, проводить коммунальные платежи и получать по ним статистику. Сейчас в разгар отопительного сезона ведется интеграция современных общедомовых приборов учета с единой системой передачи и обработки данных. В многоквартирных домах Челябинска устанавливаются новые датчики для снятия показаний в автоматическом режиме без участия жильцов и сотрудников управляющих компаний. Отметим, установка таких систем не отразится на конечных потребителях в плане дополнительных затрат. Наоборот, получатели энергии на основе данных мониторинга смогут видеть реальную картину потребления, определять аварии и утечки, и принимать решения об экономии ресурсов. В будущем «умные» датчики получат функцию управления и помогут автоматически регулировать использование коммунальных услуг в зависимости от поведения человека.

Сейчас система сбора и обработки информации интегрирована с несколькими, самыми популярными в Челябинском ЖКХ, приборами учета: Карат-306, Эльф-01, ВКТ-7 и другие. Причем, в зависимости от размещения прибора, присоединение к системе может быть, как проводным, так и беспроводным, по технологии LoRaWAN. Для обеспечения беспроводной передачи информации с приборов учета в 2018 году в Челябинске была развернута сеть базовых станций со стопроцентным покрытием города. Также для управляющих компаний было разработано программное обеспечение, в интерфейсе которого они могут в режиме онлайн отслеживать показания и видеть их отклонения (повышение и снижение расхода энергоносителей) и вовремя реагировать на возможные внештатные ситуации, а в будущем смогут управлять исполнительными механизмами. Совокупность современных устройств уральского оператора связи дает поставщикам энергии возможность четкого контроля за ресурсами, что помогает эффективно экономить всем участникам коммунальной цепочки.

«ЖКХ — один из ключевых параметров «умного» города, так как оно влияет не только на повышение комфорта жителей, но и экономит невосполнимые природные ресурсы. Мы ведем активную работу по подключению приборов учета к современной системе учета коммунальных расходов. Помимо общедомовых систем в многоквартирных домах, мы сейчас устанавливаем датчики сбора показаний и в квартирах, на водо и электросчетчики, что позволяет жителям не только автоматизировать передачу показаний, избавившись от ежемесячной рутинной процедуры, но и оперативно реагировать на изменение характера потребления ресурсов, и тем самым существенно его оптимизировать.» — комментирует директор Центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Олег Плотников.

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