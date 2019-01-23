Моя студенческая жизнь: фотоконкурс «Комсомолки»

Студенческая жизнь — это не только пары, зачеты и экзамены, но и новые друзья, веселые истории и яркие эмоции. В преддверии Дня студента «Комсомольская правда» объявляет фотоконкурс среди студентов и тех, кто когда-то ими был.

Задача фотоконкурса: разместить фото вашей студенческой жизни и рассказать небольшую историю о событиях, запечатленных на этом снимке.

Нам не важно, в каком году сделан этот фотоснимок, главное, чтобы он отражал яркие моменты вашего студенчества. А читатели «Комсомолки» будут отдавать свои лайки за самые удачные, на их взгляд, снимки.

Конкурс продлится до 4 февраля, после чего мы определим победителей онлйн-голосования и наградим их подарками от партнеров.

В конкурсе принимают участие читатели сайта старше 18 лет. От каждого участника принимается только одно фото. Для отправки фото укажите свои реальные ФИО, как указано в паспорте. Подарки победителям будут вручены при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 89999999999.

Удачи!