Сами с усами, или Домашний беспредел: фотоконкурс среди домашних питомцев

Кто в доме хозяин? Многие на этот вопрос, не задумываясь, отвечают: «Я!». Однако на самом деле, когда мы уходим в гости, на работу или в институт, наступает ИХ время. И ОНИ наводят свои порядки. Погрызаны тапки? Разодран диван? Разбросаны игрушки? Порваны книги? Сколько приходится прощать этим милым хвостатым, пушистым и пернатым!

«Комсомольская правда»-Челябинск запускает фотоконкурс про наших любимых домашних питомцев.

Условия просты: отправьте фото проделок вашего питомца и расскажите о нем. Читатели сайта будут голосовать за самые забавные, на их взгляд, снимки.

Конкурс продлится до 11 февраля, после чего мы определим победителей онлйн-голосования и наградим их подарками от партнеров.

В конкурсе принимают участие читатели сайта старше 18 лет. От каждого участника принимается только одно фото. Для отправки фото укажите свои реальные ФИО, как в паспорте. Подарки победителям будут вручены при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 89999999999.

Удачи!