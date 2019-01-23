2019-01-23T08:58:29+03:00
Общество

Ждали 30 лет: в челябинской горбольнице № 1 построен теплый переход между корпусами

Деньги выделены по губернаторской программе «Реальные дела»
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Теплого перехода в больнице ждали 30 лет.Теплого перехода в больнице ждали 30 лет.
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Городская клиническая больница № 1 — старейшая в Челябинске. Основана она по указу императора 21 февраля 1828 г. Было в ней тогда 10 коек.

Сегодня горбольница № 1 — крупнейшая клиника региона. Коек здесь в 87 раз больше — 870. Здесь работает 2 тыс. сотрудников. К ГКБ № 1 прикреплено более 116 тыс. челябинцев — взрослых и детей.

Десятилетиями остро стоял вопрос о строительстве теплого перехода между детским и хирургическим корпусами. Маленьких пациентов транспортировали из здания в здание — нет, не на руках, конечно, — в «скорой помощи». Что было, конечно, неудобно, да и времени требовалось много. А если на улице мороз? Или проливной дождь?

ЭКОНОМИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МИНУТ

2019 год больница встретила хорошей новостью. Губернатор Борис Дубровский поддержал идею возведения теплого перехода между корпусами. По губернаторской программе «Реальные дела» больница получила 20 млн руб. из регионального бюджета.

Теплый переход — это двухэтажное здание, где, в том числе, разместились аудитории для студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета и медколледжа. Раньше они занимались в подвале больницы.

Просторный коридор перехода снабжен пандусом для комфортного спуска каталки с пациентами.

— Решена стратегическая задача. Любая транспортировка — это потенциальное ухудшение состояния пациента. Из операционной в детский корпус мы доставляем ребенка за несколько минут. В год, в среднем, мы проводим 1700 операций, — говорит главный врач ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов.

Кроме перехода в корпусах горбольницы капитально отремонтированы отделения урологии и детской хирургии.

Отделение урологии открыто в 1973 г. И ни одного капитального ремонта! За 45 лет площади отделения морально и физически устарели. Теперь здесь отремонтированы все палаты, и в каждой есть санузел. Завезена новая мебель.

В полностью обновленной детской хирургии сейчас появилась игровая комната. Для детей комфортная доброжелательная атмосфера очень важна.

Губернатор Борис Дубровский побывал в современной лабораторной службе ГКБ № 1.

Губернатор Борис Дубровский побывал в современной лабораторной службе ГКБ № 1.

ОШИБКА ИСКЛЮЧЕНА

Есть теперь у больницы объединенная лабораторная служба. Электронная версия лабораторной информсистемы экономит драгоценное время. Никакой беготни с бумажными направлениями: врачи назначают анализы в электронном виде и так же получают результаты. Благодаря штрих-кодированию исключена возможность ошибки результатов.

Лабораторная служба, оснащенная самым передовым оборудованием, выполняет в год 2 млн анализов.

ГДЕ РАБОТАТЬ? В ЧЕЛЯБИНСКЕ!

Новые и обновленные помещения горбольницы осмотрел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В лекционном классе он встретился со студентами-медиками. В больнице они еще выполняют и благородную волонтерскую миссию. Помогают в работе младшему и среднему медперсоналу.

Узнав, что ребята учатся на последнем курсе медуниверситета, глава региона первым делом спросил о будущем: где работать планируют новоиспеченные специалисты?

— В Челябинске. Возможно, в первой горбольнице. Она развивается, потому работать всегда интересно, — пояснил студент Николай Синичкин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Проект теплого перехода между корпусами был разработан несколько десятилетий назад, но его все время откладывали по разным причинам. Мы эту задачу выполнили. Я очень рад за взрослых и маленьких пациентов. Больнице будем помогать дальше — деньгами, кадрами, новым оборудованием. Главное, чтобы люди, которые приходят сюда с проблемами, получали высококвалифицированную помощь и доброе человеческое отношение.

P. S. Во время визита в ГКБ № 1 главврач представил губернатору планы по дальнейшему развитию территории. Здесь возможно строительство еще одного корпуса.

— Готовьте документы, рассмотрим, — сказал Борис Дубровский.

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