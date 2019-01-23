Борис Дубровский: Детский дворовый хоккей мы поддержим обязательно

«Трус не играет в хоккей». Это точно знают ребятишки с улицы Каслинской в Челябинске. Во дворе дома № 17б залили каток, и каждый день до сотни юных хоккеистов-школьников под руководством тренеров МБУ «Спортивный город» оттачивают мастерство. Занятия бесплатные.

Здесь все как в хоккейной школе: занятие начинается с разминки, далее — отработка пасов, работа над ошибками, игра. График напряженный, ведь скоро в Челябинске стартует городской чемпионат на лучшую дворовую команду. Тренировки настолько плотные, что команды придерживаются строгого расписания.

Дворовый хоккей — очень удобный формат: не тратишь время на поездку до спортшколы, да и дорогостоящая хоккейная амуниция не нужна. А результат тот же — укрепление здоровья и воли, радость движения, мастерство.

«КИРСАРАЙ» ПРОТИВ «ТОРПЕДО-ТЕПЛОТЕХ»

На одной из тренировок отборочного этапа побывал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На ледовом поле две команды — «Кирсарай» и «Торпедо-Теплотех». Уже по названиям ясно, что в них играют ребята из окрестных дворов.

— Да, все наши ребята, местные, — говорит хоккейный инструктор Рустам Харасов. — А некоторые переехали и все равно приезжают тренироваться. Седьмой год мы тренируемся, занимаемся хоккеем на коньках и валенках.

Матч посетил губернатор Борис Дубровский.

ОСВЕЩЕНИЕ, ГАРДЕРОБ, ФОРМА

Юные поклонники хоккея рассказали губернатору, что болеют за «Трактор». У гостя дети попросили освещение катка, теплую раздевалку возле корта и новую форму.

К просьбам Борис Дубровский отнесся очень серьезно: детский дворовый хоккей нужно поддерживать! Поручения были даны здесь же, у корта.

— Вопрос со строительством теплой раздевалки и дополнительного освещения катка ставлю на контроль временно исполняющему полномочия главы Челябинска Владимиру Елистратову. Кроме того, постараемся найти средства на форму для команд, — сказал губернатор Борис Дубровский.

Еще один подарок детям — встреча с их кумирами, игроками ХК «Трактор». По предложению губернатора «трактористы» посетят матчи между дворовыми командами среди детей 10 — 13 лет. Хоккеисты проведут для мальчишек мастер-классы и вручат билеты на очередной домашний матч «Трактора».

За качеством льда на хортах следят специалисты МБУ «Спортивный город», чтобы не было трещин, снега на площадке. Чтобы у детей была возможность выйти и покататься.

В следующем году в Челябинске планируют залить сотню хоккейных кортов.

Напомним, что в год 85-летия Челябинской области губернатор Борис Дубровский определил приоритеты развития региона. Один из них — забота о будущих поколениях и здоровом образе жизни. Также это реконструкция и открытие спортплощадок, новых футбольных полей, спортзалов и содействие массовому дворовому спорту. В приоритете поддержка старшего поколения, экология, инфраструктурное развитие Челябинской области, проект «Реальные дела».

ЦИФРА

77 дворовых спортивных площадок в Челябинске нынешней зимой превратились в катки. Это на девять больше, чем год назад. Хоккеем на них постоянно занимается более 2,5 тыс. детей и подростков. Детей тренируют 170 наставников. Труд тренеров, заливку катков оплачивает городской бюджет. Дворовые команды участвуют в Кубке ЗСО Челябинской области по хоккею на валенках и турнире «Золотая шайба».