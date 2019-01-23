Южно-Уральская торгово-промышленная палата отмечает 27-летие

Южно-Уральская торгово-промышленная палата была основана 24 января 1992 года, в то время, когда начала формироваться вся система ТПП в стране. Вместе с торгово-промышленными палатами зарождалось и российское предпринимательство, которое уже тогда понимало необходимость объединения для защиты своих интересов.

В настоящее время Южно-Уральская ТПП насчитывает свыше 800 членов, представляющих различные сферы предпринимательства Челябинской области: промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельскохозяйственное производство, финансовую систему, производство услуг. Почти все компании, вступившие в палату в числе первых, продолжают сотрудничество с организацией и сегодня, спустя 27 лет. Многие из них достойно представляют экономику не только Челябинской области, но и всей страны: ЧТПЗ, Челябинские металлургический и электрометаллургический комбинаты, «Юничел».

Налажены партнерские отношения с государственными и контрольно-надзорными органами, ТПП стран ближнего и дальнего зарубежья, региональными объединениями, союзами и ассоциациями.

ЮУТПП выросла в многопрофильную структуру, выступая, с одной стороны, важнейшей коммуникационной площадкой для диалога между властью и бизнес-сообществом Челябинской области, с другой — авторитетной экспертной организацией по оказанию различных услуг бизнесу, в том числе в соответствии с государственными полномочиями. Например, ЮУТПП одна из немногих палат в России наделена функциями по оформлению и выдаче актов экспертизы и сертификатов для подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в рамках реализации постановления Правительства РФ (№ 719 от 17 июля 2015 г.).

Перечень услуг ежегодно расширяется. В 2018 году при ЮУТПП создан Южно-Уральский центр по сертификации средств размещения (АНО «ЮУСЕРТ») — аккредитованная организация, имеющая право на проведение классификации гостиниц и иных средств размещения в соответствии с новым Порядком классификации объектов туристской индустрии, утвержденным приказом Минкультуры России № 1215 от 11.07.2014 г.

Помимо экспертизы и сертификации традиционно сильными направлениями остаются услуги по защите интеллектуальной собственности, развитию внешнеэкономической деятельности, оценке.

В 2018 году оценщики ЮУТПП в очередной раз подтвердили свои высокие компетенции, сдав обязательные квалификационные экзамены и получив аттестаты по всем направлениям оценки (движимое и недвижимое имущество, бизнес).

В феврале этого года на базе ЮУТПП откроется Челябинское отделение Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ (МКАС). МКАС — это альтернативный государственному суду институт рассмотрения экономических споров с участием российских и иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ЮУТПП первая среди российских палат названа «Лучшим международным проектом», имеет звание «Лучшая большая территориальная торгово-промышленная палата Азиатско-Тихоокеанского региона». Занимает лидирующие позиции среди палат Уральского федерального округа и России.

Организатором Южно-Уральской ТПП и ее бессменным руководителем является Федор Дегтярев. За достигнутые успехи на посту президента ЮУТПП ему доверено руководство Ассоциацией торгово-промышленных палат Уральского федерального округа, объединяющей 15 территориальных палат и более 3 тысяч предприятий, а также Российско-Узбекским деловым советом, действующим на уровне глав государств.

Федор Дегтярев имеет многочисленные государственные, ведомственные и региональные награды, в том числе звание Почетного гражданина Челябинской области, и своим примером вдохновляет и мотивирует своих сотрудников.

Впереди еще много планов и проектов по поддержке предпринимателей Челябинской области. 7 февраля 2019 года ЮУТПП организует очередную встречу с бизнес-сообществом региона, на которую приглашаются все желающие для знакомства с организацией и ее возможностями помощи бизнесменам. Встреча пройдет в рамках бесплатной конференции «Бизнес-2019: новое в системе поддержки предпринимателей Челябинской области». Регистрация на мероприятие по ссылке или по тел.: (351) 266-52-21, 266-52-23, 265-39-58.