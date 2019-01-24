2019-01-24T07:42:36+03:00
Общество

Искусственный интеллект проник в Челябинск

Поделиться:
Изменить размер текста:

Умные роботы со всех уголков планеты собрались в ТВК «Калибр», чтобы провести остаток зимы вместе с челябинскими детьми. Станцевать с роботом Мигелем, пройти квесты в виртуальной реальности и пофлиртовать с ведущей новостей Бритни можно на семейном фестивале «RoboStars».

Жителям Челябинска больше не нужно ломать голову над тем, куда пойти с ребенком в выходные. «Наши талантливые роботы вас удивят» — обещают создатели проекта. В отличие от различных выставок, фестиваль представлен именно в формате шоу.

Выступление стендапера, лекция от робота-профессора, мастер-классы — на «RoboStars» дети не только развлекаются, но и получают важные знания из сферы робототехники и инновационных технологий.

Совсем другая физика, без скучных формул и сложных законов, раскроется на шоу Николы Теслы. А на тренировке по робофутболу «умный» мяч просчитает скорость и силу удара. Хотите играть еще лучше? Запускайте обучающую программу и чувствуйте себя новым Роналду или Месси.

«Маленькие дети с удовольствием создают объемные рисунки 3D-ручкой, а подростки — собирают своего собственного робота, — рассказала управляющая фестивалем Анна Скиба. — И абсолютно всем нравится наша ведущая новостей Бритни, она очень любит разговаривать на любые темы и обниматься. Мальчишки обожают зоны с футбольной тематикой и виртуальной реальностью. А сами взрослые вспоминают у нас на фестивале, что они тоже немного дети».

Все дети до 4 лет посещают фестиваль бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение, подробнее читайте здесь. Мастер-классы оплачиваются отдельно.

Познакомиться с роботами можно только с 26 января по 24 февраля в ТВК «Калибр, левое крыло, 3 этаж.

Сайт: robostars.ru

ВКонтакте

Телефон 8 (962) 485-41-09

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Авито обвиняет Авто.ру в краже объявлений
На рынке классифайдов России разразилась новая юридическая битва, на этот раз – в растущем сегменте продаж автомобилей. Крупнейший сайт объявлений, Авито, обвинил портал «Авто.ру» в недобросовестной конкуренции, проще говоря, краже объявлений
Новости 24
Льготникам из Челябинской области «простят» налог на мощные машины
Что властям Челябинска удается лучше всего — оценка жителей
Отменят ли занятия в школах Челябинска в пятницу и в субботу
Жительницу Зауралья будут судить за продажу «волшебных бобов»
В Челябинске снова воняет фекалиями
Жильцам обрушившегося дома в Магнитогорске не будут начислять коммунальные платежи
Этот город самый честный... Соцопрос показал, что жители Челябинска почти никогда не врут
Переезд обманутых дольщиков в микрорайон «Академ Riverside» опять отложен в Челябинске
В Магнитогорске стая голодных псов не дает людям выйти из дома
Отмена уроков в Челябинске 24 января: из-за морозов часть школьников не учится
Пятилетний мальчик из Магнитогорска попал в Книгу рекордов
В Челябинске горят склады в промзоне на подъезде к Чурилово
Следователи рассказали, отчего в ИК-1 Копейска умер арестант
Смертельная авария случилась неподалеку от крупного магазина в Челябинске
Медведя, уснувшего на окраине Снежинска, перестали охранять
Бюро судмедэкспертизы в Челябинске запретили оказывать ритуальные услуги
Оглашен приговор матери, которая сломала челюсть новорожденному в Челябинской области
В колонии Златоуста нашли труп заключенного
Челябинские врачи «положили на место» сердце подростка, пострадавшего в страшной аварии