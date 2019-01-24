Искусственный интеллект проник в Челябинск

Умные роботы со всех уголков планеты собрались в ТВК «Калибр», чтобы провести остаток зимы вместе с челябинскими детьми. Станцевать с роботом Мигелем, пройти квесты в виртуальной реальности и пофлиртовать с ведущей новостей Бритни можно на семейном фестивале «RoboStars».

Жителям Челябинска больше не нужно ломать голову над тем, куда пойти с ребенком в выходные. «Наши талантливые роботы вас удивят» — обещают создатели проекта. В отличие от различных выставок, фестиваль представлен именно в формате шоу.

Выступление стендапера, лекция от робота-профессора, мастер-классы — на «RoboStars» дети не только развлекаются, но и получают важные знания из сферы робототехники и инновационных технологий.

Совсем другая физика, без скучных формул и сложных законов, раскроется на шоу Николы Теслы. А на тренировке по робофутболу «умный» мяч просчитает скорость и силу удара. Хотите играть еще лучше? Запускайте обучающую программу и чувствуйте себя новым Роналду или Месси.

«Маленькие дети с удовольствием создают объемные рисунки 3D-ручкой, а подростки — собирают своего собственного робота, — рассказала управляющая фестивалем Анна Скиба. — И абсолютно всем нравится наша ведущая новостей Бритни, она очень любит разговаривать на любые темы и обниматься. Мальчишки обожают зоны с футбольной тематикой и виртуальной реальностью. А сами взрослые вспоминают у нас на фестивале, что они тоже немного дети».

Все дети до 4 лет посещают фестиваль бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение, подробнее читайте здесь. Мастер-классы оплачиваются отдельно.

Познакомиться с роботами можно только с 26 января по 24 февраля в ТВК «Калибр, левое крыло, 3 этаж.

Сайт: robostars.ru

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