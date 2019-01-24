Эвакуаторщики в Челябинске придумали новый способ заработка: увозят машины из-под знака такси

Жадность челябинских эвакуаторщиков водители могут обсуждать бесконечно. Даже логотип «Чайка» на борту спецтехники кажется символическим. Эвакуаторщики действительно работают отменно: налетают стаей и за считанные минуты увозят нарушителей. В Челябинске автомобилисты живо обсуждают новый способ заработка на штрафниках: теперь машины увозят из-под знака «Место стоянки легковых такси».

О ЗНАКЕ ПОПРОСИЛИ ТАКСИСТЫ?

В ПДД сказано, что рядовые водители останавливаться рядом со знаком могут лишь чтобы забрать или высадить пассажира. Место должны занимать исключительно официальные таксисты с лицензией, шашечками на кузове и предрейсовыми медосмотром. Не бомбилы, которые установили приложение на телефон и решили подработать.

Подобный знак есть напротив главного корпуса ЮУрГУ, вдоль проспекта Ленина, у горбольницы на ул. Воровского. Недавно появился неподалеку от ДС «Юность». Ставят там, где он предусмотрен проектом. На каждую дорогу есть документы, в которых прописана разметка, заборы, знаки, количество полос — все нюансы участка.

— Таких мест в Челябинске не так много. Скорее всего, решение приняла администрация города, а к ним, вероятно, обратились организации, которые занимаются перевозками. Мы лишь отслеживаем нарушителей правил, а не занимаемся установкой знаков, — проккоментировал новую инициативу замначальника ГИБДД по Челябинску Алексей Горшков.

Радиус действия знака — 15 метров.Фото: Андрей АБРАМОВ

«ЭТО СПОСОБ СОСТРИЧЬ ДЕНЬГИ»

В том, что знаки уже отрабатывают эвакуаторщики, мы убедились лично. Ежедневно к «Юности» подъезжает бригада и караулит добычу. Только вот при нас пришлось уехать несолоно хлебавши. Дело в том, что знак действует на 15 метров — это 5-7 парковочных мест. В единственном Datsun, что оказывался в его радиусе действия, был водитель. После короткого разговора с инспектором он уехал.

— Во всем мире приоритет парковкам такси и каршерингу. Это делается, чтобы ограничить частный автопарк, — рассуждает эксперт по транспорту Яков Гуревич. — Все должно быть в какой-то разумной транспортной стратегии, а поскольку у нас ее нет — это выливается в способ состричь деньги. Когда не было заказа такси через интернет, было удобно подойти к такому знаку и быть уверенным, что там стоит машина. Если говорить конкретно о знаке у «Юности», то наши чиновники могут сказать, что это мы развиваем транспортную систему автовокзала. И плевать, что он там никому не нужен.

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