Едем на курорт: восстанавливаем силы без лишних трат

Пока одни горожане борются с зимним нашествием ОРВИ, другие вовсю укрепляют иммунитет. Причем без радикальных потерь для семейного бюджета. Рассказываем, как получить хорошие скидки на отдых и лечение в популярной южноуральской здравнице «Карагайский бор».

Пользуемся особыми условиями

В «Карагайский бор» не иссякает поток работников бюджетной сферы, пенсионеров и тех, кто направлен сюда профсоюзными организациями. Многие из отдыхающих возвращаются сюда снова и снова: большая удача — иметь «под боком» такую современную и отлично оснащенную здравницу. Вот и еще один повод вернуться в «Карагайский бор»: до 31 марта перечисленным категориям граждан дадут сниженные цены на путевки в рамках акции «Будьте здоровы!».

Хотите подлечиться? Тогда путевка с лечением и проживанием в стандартном номере со стандартным питанием выйдет всего в 1800 рублей на человека в сутки (срок пребывания — от 5 дней). Плюс к этому можно каждый день бесплатно по два часа нежиться в бассейне с термальной зоной и взять в прокате палки для скандинавской ходьбы.

Если лечение не требуется, то питание и проживание в стандартном номере обойдется в 1350 рублей в сутки на человека. Ловите момент!

Купаемся и питаемся бесплатно

Под настоящий ценопад попадут те счастливчики, которые отправятся в «Карагайский бор» на срок от 5 дней. До 31 марта при покупке путевки в улучшенный номер со стандартным питанием шведский стол и два часа бассейна в сутки — в подарок. А еще можно взять путевку в номер «стандарт» со шведским питанием, получить бонусом два часа бассейна в сутки.

Отправляемся на отдых вдвоем

Устройте себе каникулы здоровья в «Карагайском бору», а заодно прихватите с собой «вторую половинку» или давнего друга. Тогда время проведете не только интересно и с пользой, но и неплохо сэкономите. Для тех, кто отдыхает вдвоем, до 30 апреля действует акция «Зимняя сказка». Давайте сравним цены!

Стандартный номер с питанием «стандарт» обошелся бы паре в 11100 рублей за 3 дня и 2 ночи. Но нынешняя цена — всего 7 тысяч. Сюда входят проживание, питание, посещение термальной зоны, фитобочки и тренажерного зала. Кроме этого в распоряжении отдыхающих — бесплатная стоянка, прокат инвентаря для скандинавской ходьбы и мангальная зона на 4 часа.

Ощутимая экономия будет и у тех, кто заселится на 5 дней и 4 ночи в стандартный номер с питанием «шведский стол». Отдых на двоих выйдет в 13250 рублей вместо 20700. Заезд в рамках акции «Зимняя сказка» возможен на 2,4 или 6 ночей. Для гостей пансионата есть и другие скидки в зависимости от срока пребывания и выбранной категории номера.

Для каждого — свой отдых

Санаторий «Карагайский бор» знаком многим южноуральцам. За десятилетия своей работы курорт заметно изменился. Спектр лечебных процедур и wellness-услуг постоянно дополняется новыми предложениями, так что сюда ждут гостей всех возрастов с самыми разными предпочтениями.

Городские красотки смогут поддержать в тонусе свою фигуру, пройти детокс-программу и заказать курс косметологических процедур. Люди в возрасте оценят тишину, целебный воздух соснового бора, тактичный подход персонала к делу и качественное лечение. Будущие мамы и родители с детьми найдут массу возможностей для развлечений и недорогого отдыха. В том числе, порадуются термальной зоне и просторному бассейну.

Но самое приятное, пожалуй, в том, что «Карагайский бор» — это место, куда можно приехать в любое время года. И вне зависимости от даты на календаре провести уик-энд или несколько недель интересно и с пользой для здоровья.

Узнайте больше о том, как забронировать отдых и лечение в «Карагайском бору», на сайте www.borzdrav.ru и по телефонам: 8-800-555-71-05 и 8-919-111-51-91

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