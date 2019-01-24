2019-01-24T15:53:31+03:00
Общество

Джаз, степ, вокал. Губернатор Борис Дубровский распорядился возродить челябинскую детскую филармонию

«Комсомолка» узнала цену вопроса
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«Есть эскиз»: губернатор Борис Дубровский и министр культуры Алексей Бетехтин в филармонии.«Есть эскиз»: губернатор Борис Дубровский и министр культуры Алексей Бетехтин в филармонии.
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Детскую филармонию в Челябинске торжественно открыли в 1984 году на ул. Ворошилова, 6. Мудрое решение областных властей, ведь уже тогда город интенсивно развивался в северо-западном направлении и спальным районам категорически требовались детские досуговые учреждения. В филармонии дети пели в хоре и занимались в вокальной студии, играли в духовом оркестре, танцевали. А здешние концерты всегда проходили с аншлагами. Рекордным по числу концертов для филармонии стал 2011 год — 308 концертов. А потом постепенно все сошло на нет. В начале «нулевых» на культуру не выделялось практически ничего. Здание ветшало, и 2008 год стал лебединой песней филармонии. Здание закрыли. Но не отключили от коммуникаций: внутри есть электроснабжение, водоснабжение, отопление.

ГРИМЕРКИ, СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ, КАФЕТЕРИЙ

Потому губернатор Борис Дубровский и принял решение о реконструкции областной детской филармонии. Сейчас проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Как сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Владимир Ушаков, до конца апреля экспертиза будет готова.

Здание предстоит надстроить и расширить пристроем. И тогда концертный зал увеличится с 265 мест до 400. Появятся две репетиционные площадки и кабинеты для групповых и индивидуальных занятий, помещения для хранения музыкальных инструментов, для нотной библиотеки. Устроят здесь студию звукозаписи и полноценные гримерные, костюмерные, гардероб, кафетерий. Основное здание и новое свяжет теплый переход. Полезная площадь филармонии увеличится на тысячу квадратов.

Здание получит вторую жизнь.

Здание получит вторую жизнь.

ПОСТРОЯТ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

Обновленная филармония сможет принимать детей с ограниченными возможностями слуха и зрения. Предусмотрен сурдоперевод и тифлокомментирование. Таких технических возможностей пока нет ни в Челябинской области, ни в соседних регионах. Все концерты будут адаптированы для таких деток.

В четверг, 24 января, в здании детской филармонии побывал губернатор Борис Дубровский. Он внимательно осмотрел помещение, прочел записи в книге отзывов, где родители воспитанников филармонии благодарили педагогов за внимание к детям.

Цена вопроса возрождения детской филармонии — 400 млн руб. Понадобится 200 млн на строительство и столько же на оборудование. Властями региона подготовлена заявка в Министерство культуры РФ на сумму в 270 млн руб. с гарантией собственного софинансирования.

Как сообщил губернатор Борис Дубровский, если ответ из Москвы будет положительный, работы начнутся с учетом федеральных средств. В другом случае власти намерены принимать решение внутри регионального бюджета. Здание, подчеркнул глава региона, будет реконструировано в любом случае.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Предложение возродить детскую филармонию понятно: дети наше все. И филармония еще нужнее оттого, что на северо-западе Челябинска подобных учреждений дополнительного образования нет. По сути, филармония — это культурный центр, где будут проходить культурные и образовательные мероприятия. И для этого нам нужно сильно поработать. Мы вернем Челябинску уникальное культурное учреждение.

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