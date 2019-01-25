Флешмоб #10yearchallenge в Челябинске: как за 10 лет изменились цены и зарплаты

В интернете бушует новая мода #10yearchallenge, что по-русски можно перевести как «десятилетний вызов». Суть проста: люди выкладывают фото из 2009 года и нынешнее. Результат часто довольно забавный. Особенно всем полюбились картинки звезд, которые меняются до неузнаваемости и даже молодеют.

Но что нам, простым жителям Челябинска, до этой попсы? Вот сравнить цены сейчас и тогда — это настоящий вызов!

2009 год. Михаила Юревича вновь избирают мэром — это последние выборы градоначальника в Челябинске. У руля области Петр Сумин: сильный волевой человек с подкошенным здоровьем. На Кировке недавно открыли причудливую синюю стекляшку — небоскреб «Челябинск сити». Все ходят в «Кубу» и «Горки», катаются на желтых маршрутках и болеют за «Трактор» на новой арене. На месте микрорайона «Парковый» еще чистое поле.

«Комсомольская правда» — Челябинск» приготовила свой вариант #10yearchallenge.