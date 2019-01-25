Самый красивый — Южный Урал!

Мало кто из вас, наших читателей, сейчас путешествует без фотоаппарата. А потому, уверены, в вашем архиве много снимков красот Южного Урала. Это может быть и природа, и виды городов.

Выбирайте самый лучший снимок, напишите, что на нем изображено, когда он сделан и загружайте в специальную форму в этой статье.

За ваш снимок может проголосовать любой посетитель сайта. Фотографии, набравшие наибольшее количество голосов, получат призы от «Комсомолки» и от наших партнеров.

Заявки принимаются до 15 марта 2019 года.

КСТАТИ

Для любителей туризма наш край — это подарок! Они могут вмиг перейти из одной части света в другую, любуясь красотами. Недалеко от станции Уржумка (8 км от Златоуста), на перевале Уралтау, стоит каменный столб. На одной из его сторон написано «Европа», на другой — «Азия». Златоуст, Катав-Ивановск, Сатка находятся в Европе. Челябинск, Троицк, Миасс — в Азии, а Магнитогорск — в обеих частях света.

Протяженность области с севера на юг — 490 км, с запада на восток — 400 км. Общая протяженность границ составляет 2751 км.