2019-01-25T11:51:30+03:00
Общество

Самый красивый — Южный Урал!

В честь 85-летия Челябинской области «Комсомолка» объявляет конкурс любительских снимков
Поделиться:
Таганайский хребет. Фото: Лариса Щепетова.Таганайский хребет. Фото: Лариса Щепетова.
Изменить размер текста:

Мало кто из вас, наших читателей, сейчас путешествует без фотоаппарата. А потому, уверены, в вашем архиве много снимков красот Южного Урала. Это может быть и природа, и виды городов.

Выбирайте самый лучший снимок, напишите, что на нем изображено, когда он сделан и загружайте в специальную форму в этой статье.

За ваш снимок может проголосовать любой посетитель сайта. Фотографии, набравшие наибольшее количество голосов, получат призы от «Комсомолки» и от наших партнеров.

Заявки принимаются до 15 марта 2019 года.

КСТАТИ

Для любителей туризма наш край — это подарок! Они могут вмиг перейти из одной части света в другую, любуясь красотами. Недалеко от станции Уржумка (8 км от Златоуста), на перевале Уралтау, стоит каменный столб. На одной из его сторон написано «Европа», на другой — «Азия». Златоуст, Катав-Ивановск, Сатка находятся в Европе. Челябинск, Троицк, Миасс — в Азии, а Магнитогорск — в обеих частях света.

Протяженность области с севера на юг — 490 км, с запада на восток — 400 км. Общая протяженность границ составляет 2751 км.

x

Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Доренко: Как в Венесуэле у нас не будет. Россия беременна средневековьем, а не революцией
Россия готовится войти в новое десятилетие. Как мы изменились за минувшие годы? И изменились ли вообще? Об этом «КП» поговорила с главредом радио «Говорит Москва» Сергеем Доренко
Новости 24
Отделался штрафом. Бывший директор магнитогорского цирка избежал колонии
На трассе М5 в Челябинской области насмерть сбит пешеход
Челябинск стоит на грани экологического ЧП
Челябинцев бесплатно накормят серыми щами
В Челябинске оперативно отремонтируют «проклятый огнем» дом
В Челябинской области тараканы ходят в баню
В Кургане выбросили елку прямо на дорогу
В Зауралье продают рыбу из будущего
ЗОЖ. В новогодние каникулы вершины Зюраткуля штурмовали более 13 тысяч человек
В Ленинском районе Челябинска сгорела скорая
«Трактор» в Магнитогорске с «сухим» счетом уступил «Металлургу»
Матерную рекламу бистро в Челябинске признали ненадлежащей
Горящее под Челябинском озеро Курочкино все-таки собираются потушить
В поликлиниках и больницах Челябинской области ввели масочный режим
Директор рекламного агентства «Элефант» Михаил Смирнов арестован по делу Бахаева
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018
Зоозащитники из Челябинска ищут семью для кота Хатико, чьи хозяева погибли при пожаре
В Москве объявили, сколько стоит расселение взорвавшегося дома в Магнитогорске
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей
На калибровочном заводе в Магнитогорске вспыхнул крупный пожар
Руководителю аппарата гордумы Челябинска вынесли приговор за аферу
По дороге в Челябинск микроавтобус с девятью пассажирами улетел в кювет и врезался в дерево
Чиновника наказали из-за свастики в центре Челябинска
В Челябинске проведут бесплатную диспансеризацию собак и кошек
В Челябинской области собутыльница напоила знакомого и украла с его карты 50 тысяч
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
Нужно ли школярам из Челябинска идти в школу во вторую смену