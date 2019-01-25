2019-01-25T12:43:56+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам новый транзакционный продукт — «Счет для идентификации платежа». Продукт будет интересен компаниям, работающим с широким кругом поставщиков или принимающим большое количество платежей.

На данный счет клиент получает от Банка информацию о плательщике или платеже в виде 25-значного уникального идентификатора платежа (УИП). Расчеты проводятся с использованием УИП, номера которых клиент сообщает своим плательщикам при выставлении счетов на оплату. Все идентификаторы платежей отражаются в выписке по расчетному счету.

«Счет для идентификации платежа» — удобный инструмент, с помощью которого можно оптимизировать работу с дебиторской задолженностью и упростить ведение бухгалтерского учета. Открытие счета позволяет сэкономить время, потраченное на отслеживание операций по поступлению средств. Кроме того, увеличивается скорость отгрузки товара (при работе по предоплате), а также уменьшается дебиторская задолженность (при работе по факту отгрузки).

«Последовательное расширение линейки Cash Management дает дополнительные возможности взаимодействия с клиентами, в рамках которого Банк может осуществлять аутсорсинг функций казначейства и бухгалтерии компаний-клиентов, помогая повышать их эффективность», — отмечает Исполнительный директор по транзакционному бизнесу ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Петр Зубрицкий.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями открытия и обслуживания счета можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Последний выдох державы: 30 лет назад, в январе 1989 года, в СССР начался экономический кризис
Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко и председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков провели аналогии между тем временем и сегодняшним днем в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
В Челябинске трубы очистных сооружений воровали полгода
Клиенты Tele2 начнут «Киберпонедельник» в воскресенье
Отделался штрафом. Бывший директор магнитогорского цирка избежал колонии
На трассе М5 в Челябинской области насмерть сбит пешеход
Челябинск стоит на грани экологического ЧП
Челябинцев бесплатно накормят серыми щами
В Челябинске оперативно отремонтируют «проклятый огнем» дом
В Челябинской области тараканы ходят в баню
В Кургане выбросили елку прямо на дорогу
В Зауралье продают рыбу из будущего
ЗОЖ. В новогодние каникулы вершины Зюраткуля штурмовали более 13 тысяч человек
В Ленинском районе Челябинска сгорела скорая
«Трактор» в Магнитогорске с «сухим» счетом уступил «Металлургу»
Матерную рекламу бистро в Челябинске признали ненадлежащей
Горящее под Челябинском озеро Курочкино все-таки собираются потушить
В поликлиниках и больницах Челябинской области ввели масочный режим
Директор рекламного агентства «Элефант» Михаил Смирнов арестован по делу Бахаева
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018
Зоозащитники из Челябинска ищут семью для кота Хатико, чьи хозяева погибли при пожаре
В Москве объявили, сколько стоит расселение взорвавшегося дома в Магнитогорске
Клиенты Tele2 чаще отдыхают за границей
На калибровочном заводе в Магнитогорске вспыхнул крупный пожар
Руководителю аппарата гордумы Челябинска вынесли приговор за аферу
По дороге в Челябинск микроавтобус с девятью пассажирами улетел в кювет и врезался в дерево
Чиновника наказали из-за свастики в центре Челябинска
В Челябинске проведут бесплатную диспансеризацию собак и кошек
В Челябинской области собутыльница напоила знакомого и украла с его карты 50 тысяч
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
Нужно ли школярам из Челябинска идти в школу во вторую смену