Задержанный в Магнитогорске мигрант не причастен к обрушению дома

25 января в интернете разлетелась срочная новость: в Магнитогорске задержан мигрант из Киргизии и он якобы причастен ко взрыву в десятиэтажке 31 декабря. По версии СК, причиной обрушения подъезда стал взрыв бытового газа. Но в Сети активно продолжает ходить версия о теракте. Поэтому информация о задержании возможного подозреваемого была быстро подхвачена.

ОТКУДА ПОШЕЛ СЛУХ

Задержанного зовут Хусниддин, ему 29 лет. Вместе с семьей приехал на заработки в Магнитогорск. Жена молодого человека сообщила кыргызским журналистам подробности задержания. Якобы супруга схватили, когда тот вышел из дома. После этого доставили в застенки не то полиции, не то ФСБ и там стали показывать фото бородатых людей. Таким образом, по словам женщины, хотели получить информацию о взрыве дома.

Сам Хуснуддин сообщил, что его жестоко пытали и снимали все на камеру. Официальные структуры в Кыргызстане на смогли оперативно ответить запросы «Комсомольской правды».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/687282" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске снесли стену дома, пострадавшего от взрыва газа.

ЧТО ГОВОРЯТ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

В прокуратуре Челябинской области серьезно подошли к сообщениям о пытках и первым делом начали проверку.

— Нашему сотруднику из Магнитогорска поручили встретиться с гражданином Кыргыстана и опросить его. После передать информацию о пытках в следственный комитет, чтобы начали проверку, — рассказала КП — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

О причастности Хуснуддина к трагедии в доме на проспекте Карла Маркса, 164 в прокуратуре прямо отвечать не стали. Но ясно дали понять: это утка. Мигранта готовят к экстрадиции на родину.

Хусниддин выехал из Кыргызстана восемь лет назад.Фото: СОЦСЕТИ

— Сейчас Генеральная прокуратура согласует экстрадицию с правоохранителями Республики Кыргызстан, которые намерены привлечь его к уголовной ответственности, — пояснили в прокуратуре.

Разве стали бы подозреваемого в теракте депортировать на родину? Ясно, что нет. Но за что попался Хуснуддин?

— На родине он проходит по делу об участии в массовых беспорядках. После Нового года в Магнитогорске массово проверяли документы мигрантов — плановая работа. Были просто с просроченными видами на жительство, а были такие как этот парень — проходит по уголовному делу. А поскольку МВД двух стран тесно сотрудничают, то его имя всплыло в базе розыска и его решили депортировать, — объяснили на условиях анонимности источник в полиции Магнитогорска.

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