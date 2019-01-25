Врачи больницы в Челябинской области объяснят министру здравоохранения РФ, почему умерла девятилетняя девочка

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вызвала в Москву врачей горбольницы №1 города Копейск Челябинской области. Они не смогли установить точный диагноз девятилетней пациентке.

Девочка по имени Кристина скончалась в реанимации 2 января от опухоли головного мозга. А лечили ребенка три месяца от ротавирусной инфекции и от гастрита. Злокачественное новообразование в голове Кристины показал снимок уже тогда, когда помочь девочке было уже невозможно.

Кристина родилась здоровой, но в три года ей поставили диагноз «аутизм». Отец и мать лечили дочь, заказывали из США ферменты, соблюдали безглютеновую диету. Ребенок занимался по специальным программам в центре для особых детей.

И Кристина научилась говорить! Начала реагировать на окружающих.

ОТ ПРОСЬБ РОДИТЕЛЕЙ ОТМАХИВАЛИСЬ

Минувшей осенью состояние девочки резко ухудшилось. Папа Евгений рассказывает, что дочь начало рвать даже от воды. Врач неотложки сказал: ротавирус. Однако анализ диагноза не подтвердил.

Девочку водили по врачам. Поставили гастрит, но лекарства не помогали. Онкологии никто и близко не заподозрил, от просьб родителей провести полное обследование врачи отмахивались.

Совсем плохо девочке стало в декабре. Приступы шли один за другим. На голове появилась залысина. В интернете родители прочли: это может быть признаком опухоли головного мозга. Попросили сделать МРТ. Услышали отказ: аппарат сломан, исследование возможно только в феврале.

Региональное министерство здравоохранения учинило проверку.Фото: Алена ГУСЕВА

Но рентгеновское исследование 25 декабря все же провели. 29 декабря отец забрал результат. Врач сказал: все в норме.

Но 2 января ребенок... умер. В больницу отец привез дочку в бессознательном состоянии. Через несколько часов Кристины не стало.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В заключении о смерти сказано, что девочка скончалась из-за опухоли и отека головного мозга. Региональное министерство здравоохранения учинило проверку.

После обращения родителей умершей девочки в следственные органы по результатам проведенной проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий по установлению обстоятельств, назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти, - говорится в официальном ответе следственных органов.

«ВЫЗЫВАЮ ВРАЧЕЙ И ИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ»

Министр Вероника Скворцова винит врачей в непрофессионализме. Ее высказывание на семинаре по обсуждению нацпроекта «Здоровье» приводит РИА «Новости»:

— Родители жаловались на утреннюю тошноту и рвоту. Студент-третьекурсник знает, что это повышение внутричерепного давления — исключи опухоль мозга. Это пример непрофессионализма. Мы этот случай так не оставим, я уже сегодня дала команду Михаилу Альбертовичу (Мурашко, руководителю Росздравнадзора) вызвать всех врачей ко мне в кабинет и их преподавателей, у которых они учились. Я хочу с теми и другими переговорить, как такое возможно?