Путешественники из Магнитогорска добрались до Приморья по тонкому льду

Уникальный автопробег «Северная тропа-2019» стартовал из Мурманской области 11 января. За три месяца участники экспедиции намерены пройти на снегоходах через всю российскую Арктику от Мурманска до Петропавловска-Камчатского. Маршрут протяженностью 17 тысяч км лежит через 8 регионов России. Подобного еще никто не делал!

Трое смельчаков из Магнитогорска, покоряющие Арктику на снегоходах, за две недели преодолели почти 2 тыс. км.

Позади остался самый опасный участок пути по недавно замерзшему Белому морю. Лед оказался тонким, и путешественники каждую минуту рисковали провалиться. К счастью, обошлось.

Рассвет в Приморье. Фото: Геннадий Чернуха.

24 января отважные снегоходчики добрались до Мезени. Это небольшой городок в Архангельской области. Впереди еще 15 тысяч км по арктическому бездорожью.

В составе команды три магнитогорца: Александр Табаков, Геннадий Чернуха и Евгений Бердников. На счету путешественников уже пять экспедиций за полярный круг. Но такой длительный переход они совершают впервые.

В этом году экстрималы публикуют в социальных сетях дневник своей экспедиции. На личной страничке в Фейсбук штурмана Геннадия Чернухи каждый день появляются фото и видео.

По дороге на Мезень. Фото: Геннадий Чернуха.

На днях Геннадий напугал пользователей новыми снимками: на кадрах тонущий в воде снегоход.

- Мы дошли до Мезени. После тёплой встречи в Архангельске очень не хотелось выходить в дорогу.Старый Мещерский тракт дался совсем не просто - ручьи и болота не замерзли, реки в промоинах, а дорога, как стиральная доска. Мостик оказался узковат, санки потащило и я ухнулся в воду. Рулевая рейка на моем снегоходе отломилась, - пишет штурман Геннадий Чернуха.

Снегоход из воды вытащили, а поломку оперативно устранили. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» рассказал координатор проекта «Северная тропа-2019» Игорь Смолин.

- Участники экспедиции решили пойти по незнакомому участку маршрута и столкнулись с трудностями. В итоге потеряли время: вместо запланированных суток потратили на его прохождение целых три дня. Но настроение у команды нормальное. Погода радует. Всего минус 25 градусов, пурги и ветра нет. Средняя скорость, с которой двигаются ребята, примерно 40 км в час, - говорит Игорь Смолин.

Под Мезенью. Фото: Геннадий Чернуха.

Еду, топливо и палатку участники экспедиции везут в волокушах. Больше всего места в санях занимают запчасти для снегоходов. Для отпугивания белых медведей путешественники взяли с собой ракетницы.

КСТАТИ

Встречают хлебом-солью

В этом году наших земляков поддерживает Русское географическое общество и Московский государственный университет. В крупных городах команду южноуральцев встречают с хлебом и солью, как знаменитого путешественника Федора Конюхова. В Архенгельске, к примеру, участники экспедиции дали дружескую пресс-конференцию, куда помимо журналистов пригласили первых лиц города.