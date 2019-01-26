2019-01-27T10:51:02+03:00
Происшествия

«Огонь тушат 57 пожарных и почти два десятка машин»: На металлургическом комбинате в Магнитогорске произошел крупный пожар

Полыхнула транспортерная лента конвейера на высоте 30 метров [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Пожар произошел на высоте 30 метров. Фото: группа во ВКонтакте «Я работаю на ММК».Пожар произошел на высоте 30 метров. Фото: группа во ВКонтакте «Я работаю на ММК».
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Воскресное утро, 27 января, в Магнитогорске началось с ЧП. В 9 часов на меткомбинате вспыхнул крупный пожар. Загорелась транспортерная лента конвейера в цехе углеподготовки. На место стянулись почти два десятка машин МЧС.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела транспортерная лента конвейера на высоте 30 метров, что осложнило тушение. Однако оперативно принятые меры позволили максимально быстро локализовать пожар. Его пиковая площадь распространения составила 770 квадратных метров, на данный момент на площади 320 метров горение удалось ликвидировать, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте работают 57 пожарных. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте работают 57 пожарных. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

Уже несколько часов на месте работает отделение 51-ой пожарно-спасательной части. Огонь тушат 57 пожарных, задействованы 17 машин. Пожару присвоен второй ранг сложности.

— Оперативно подключились к работе звенья газодымозащитной службы. Создан оперативный штаб пожаротушения и несколько боевых участка, работают коленчатые подъемники, — добавили в МЧС.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что ЧП не повлияло на производство. Предприятие работает в прежнем режиме. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Погибших и пострадавших тоже.

На этой неделе это уже второй пожар на магнитогорском предприятии. В четверг, 24 января, загорелся один из цехов завода «ММК-Метиз». Огонь охватил площадь в 750 квадратных метров. Его тушили 44 человека и 13 единиц техники. На предприятии отметили, что пожар был в неработающем цехе. ЧП не повлияло на производственный процесс. Пострадавших нет.

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Пожар в цехе углеподготовки на ММК в Магнитогорске.

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