«Верный, как Хатико»: в Челябинской области кот полтора года жил в сгоревшем доме и ждал погибших хозяев

Жители Златоуста полтора года наблюдали за местным котом Хатико. Рыжий кот жил на пепелище дома и ждал хозяев, которые скончались при пожаре. Соседи не оставляли бедолагу: подкармливали, сделали даже небольшой домик из фанеры, чтобы хвостатый мог укрыться от ветра. Однако приютить верного питомца никто не захотел — у всех свои кошки.

Помочь коту взялась волонтер Светлана Ципровская из Челябинска. Забрала его, определила в клинику и сейчас подыскивает для него новую семью.

ИСКАЛ ХОЗЯЙКУ СРЕДИ ПРОХОЖИХ

Рыжик жил в большой семье. Его хозяйку звали Наталья. У нее было трое дочерей: старшей 17 лет, младшие — дошколята. В день трагедии Наталья была дома со старшей дочкой. Дом вспыхнул ночью, по словам соседей, хозяйки даже не успели проснуться. Младшенькие были тогда у родственников, они сейчас в доме малютки.

Дом сгорел в мае 2017 года. Фото: Светлана Ципровская.

Рыжик чудом спасся из огня. Хвостатый пережил серьезный стресс, но не убежал, а поселился на пепелище и стал преданно ждать возвращения своей семьи.

— Соседи видели, как Рыжик каждый день выходил на дорогу, по которой старшая дочь возвращалась со школы, и ждал. Увидит, школьники идут, бежит к ним, мяучит. Видимо, искал среди них свою хозяйку, — говорит Светлана Ципровская.

Преданного питомца подкармливали соседи. Фото: Светлана Ципровская.

ИСТОРИЮ РЫЖИКА УЗНАЛА ВСЯ СТРАНА

Первым делом Светлана понесла Рыжика в ветклинику. От уличной жизни у него появилось немало болячек: сильно воспалены глаза, уши. Сейчас Рыжик на стационарном лечении.

Сейчас кот в больнице. Фото: Светлана Ципровская.

Пока он лечится, Светлана ищет для него новый дом. Написала объявление о поиске хозяев на своей странице во «ВКонтакте». За несколько дней его посмотрели почти 10 тысяч человек. Затем новость о Хатико из Златоуста молниеносно разлетелась в СМИ.

— У меня разрывался телефон. Желающих забрать Рыжика оказалось очень много. Звонят каждый день чуть ли не со всех городов: Москва, Питер, Тамбов, Екатеринбург, Тюмень и другие. Люди даже угрожали, когда слышали в ответ, что кот им не достанется. Рыжика готовы принять все приюты области. Но раз такое большое количество желающих, я не хочу отдавать его в приют, хочу пристроить сразу в семью, — рассказывает Светлана.

Желающие забрать Рыжика звонят со всех городов страны. Фото: Светлана Ципровская.

По ее словам, «спрос» на Рыжика быстро утихнет. Есть люди, которые прочли его историю, прониклись и на эмоциях захотели забрать к себе. Когда чувства поутихнут, они уже не позвонят.

— Я хочу для этого парня обычную семью, которая действительно подарит ему заботу и любовь, — говорит волонтер. — Он уже достаточно настрадался. Надеюсь, сердце подскажет мне, кого выбрать.

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