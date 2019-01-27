2019-01-27T18:35:41+03:00
Общество

Замерзшая река из фекалий заблокировала двери жителям села в Челябинской области

Весной разлив нечистот может привести к загрязнению питьевой воды
Валентина ВАГАНОВА
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Выгребная яма для этого дома построена 30 лет назад. Фото: Сосновская нива.Выгребная яма для этого дома построена 30 лет назад. Фото: Сосновская нива.
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Жители села Большое Баландино Сосновского района бьют тревогу: на одной из улиц разлились фекальные стоки. Зловонная жижа растеклась по подворьям и от морозов заледенела. Образовавшийся ледник заблокировал двери придомовых построек. Теперь жители частных домов не могут попасть ни в дровяник, ни в сарай.

МОЖЕТ ЗАГРЯЗНИТЬСЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Такая неприятность на улице Молодежная произошла из-за устаревшей инфраструктуры и неспособности жильцов договориться. Выгребная яма для единственного на улице многоквартирного дома, построена 30 лет назад. В двухэтажке 18 квартир, общей канализацией пользуются 17. Об этом сообщило издание «Сосновская нива».

У этого дома нет управляющей компании — все отдано на откуп самих жильцов. Собственники получают счета за газ, электроэнергию и вывоз мусора. А за выкачиванием отходов из выгребной ямы жильцы договорились следить вместе. Назначили ответственного, каждый месяц сдавали ему деньги.

Система работала, пока в несколько раз не подскочили услуги ассенизаторов. Некоторые жильцы перестали скидываться на чистку ямы. Ответственные все-таки нанимали машину, но уже не так часто, как положено. Вскоре яма забилась.

— Кому надо связываться и нервы портить, когда у других на все деньги есть, а чтобы за ассенизацию заплатить — нет. Вот год начался, каждый сам нанимает. Некоторые вообще никогда денег не давали и машину не вызывали. Говорят, что это не их проблемы, — жалуются жильцы дома.

Одним все равно, а другие беспокоятся, что весной ледник растает и придется ходить по нечистотам. К тому же, фекальные стоки могут загрязнить питьевую воду всего микрорайона. Поскольку на улицах нет центрального водопровода.

ДЛЯ ДОМА ПОДЫСКИВАЮТ УК

Жильцы соседних частных домов рассылают жалобы по всем инстанциям. А многие жители многоквартирного дома до сих не проявляют активности. К решению проблемы подключилась местная администрация.

По словам главы Долгодеревенского сельского поселения Александра Желтова, оказывать бесплатные услуги на ассенизацию сейчас никто не может. В Долгодеревенском есть несколько служб, готовых взяться за эту проблему, но за их услуги все равно надо заплатить.

На днях администрация Сосновского района создала комиссию, которая проведет конкурс по выбору управляющей компании для страдающего от нечистот дома.

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