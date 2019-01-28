2019-01-28T07:42:08+03:00
Общество

Компания «Интерсвязь» запустила бесплатный интенсив для молодых IT специалистов

Поделиться:
Изменить размер текста:

Одна из крупнейших IT-компаний Уральского федерального округа запустила бесплатную интенсивную программу для начинающих специалистов {IT.IS} upgrade. Участники интенсива совместно с командой экспертов запустят IT-проект, усовершенствуют свои навыки в самых перспективных областях и получат возможность официального трудоустройства в крупнейшую IT-компанию региона.

IT-отрасль — одна из самых динамично развивающихся в мире и во многом определяет развитие общества. Чтобы быть в тренде, необходимо не только видеть будущее, но и обладать обширным практическим опытом работы над инновационными проектами. Всего за два месяца интенсива молодые IT-специалисты смогут практически освоить программу, на которую в ВУЗах потребуется не менее 4 лет. Цель интенсивного курса — не только обучение через решение реальных задач, но и удержание молодых профессионалов в челябинском регионе, создание лучших условий для их учебы и работы. Поэтому данный курс и подготовка конкурентоспособных профессионалов компанией «Интерсвязь» важны как ни странно для всех жителей региона.

Заявки на участие отправили более 280 студентов и выпускников IT-специальностей со всего Южного Урала, однако по итогам отбора и собеседований в программу попали лишь 25 лучших кандидатов. Под руководством опытных наставников компании «Интерсвязь», программисты пройдут увлекательное обучение.

«{IT.IS} upgrade — это не школа. Мы сознательно решили уйти от учебной тематики и не читать лекций. Наши эксперты и менторы готовы предоставлять интересные задания и материалы, которые могут пригодиться участникам для выполнения их проектов. Поэтому они будут сами изучать и выполнять задачи, а если им потребуется помощь, мы всегда поддержим их советом. Также ученики курса будут обеспечены полностью оборудованными рабочими местами со всем необходимым ПО» — комментирует руководитель отдела разработки компании «Интерсвязь» Иван Багаев.

Для компании «Интерсвязь» это первый опыт запуска уникального для региона события. Над проектом трудились ведущие эксперты сразу в шести востребованных направлениях:

— Web-разработка

— Мобильная разработка

— IoT

— Машинное обучение

— SRE & DEVOPS

— PYTHON программирование

Участники интенсива могут изучить их все, или выбрать одну специализацию. В финале программы необходимо защитить проект. По итогам защиты определятся лучшие специалисты, которых пригласят на оплачиваемую стажировку и трудоустроят в крупнейшую IT-компанию региона.

Новости компаний.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Марина Юденич: Безнравственно тратить миллиард, пока людей из бараков не переселили
Известная писатель и глава СПЧ по Подмосковью прокомментировала «КП» скандал, который возник в сети после ее встречи с жителями подмосковного Королева, посвященной «историческому кварталу», который надо либо сносить, либо реставрировать.
Парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января 2019 года. Прямая онлайн-трансляция
В Санкт-Петербурге пройдет юбилейный парад парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Прямая онлайн-трансляция начнется в 10:00 мск 27 января 2019 года
Артур Чилингаров - о скандальной статье немецкой журналистки: Я пережил блокаду 5-летним ребёнком. И мало ли что там пишут... Мне на это наплевать
Знаменитый полярник в эфире Радио "КП" прокомменитровал публикацию Зильке Бигальке*, осудившей празднование снятия блокады Ленинграда [аудио]
Геннадий Онищенко: Да не бойтесь вы снегопада - это же зима! А вот лыжню по улицам прокладывать не надо
Экс-главсанврач России, а ныне - первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию сделал важные зимние заявления в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24