Дойдет ли до Челябинска московский снегопад

В выходные Москву накрыла метель: треть месячной нормы! К шести часам утра 27 января в столице выпало 13 мм осадков. Предыдущий рекорд был установлен 26 января 1999 года. Тогда в Москве выпало 9,1 мм снега.

Из-за метели в Москве случилось множество ДТП, отменены сотни авиарейсов из столицы. Не работали аэропорты и на прием воздушных судов. Вместе с Москвой снежное покрывало накрыло всю Центральную часть России.

Ждать ли снежного коллапса в Челябинске? Ведь известно, что к нам часто «надувает» из центра страны на третьи сутки.

Однако, прогноз погоды на ближайшие пять дней выдает на Южном Урале штиль. Отступят и крещенские морозы. Снег прогнозируется, но не сильный.

Так, сайт Гисметео выдает на вторник, 29 января, в Челябинске -12 днем и -19 ночью. Ветер северный, 2 м/с.

В среду, 30 января, и в четверг, 31 января, в дневные часы: -11 -13, ночью -23 градуса.

Теплым ожидается 1 февраля: -7 градусов днем.

На грядущие выходные синоптики выдают в Челябинске до -25 градусов днем (воскресенье, 3 февраля) и до -30 (ночью 3 февраля). Бесснежно. Ветер слабый.

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