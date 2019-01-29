2019-01-29T11:41:27+03:00
Общество

Впервые на международном фестивале «КиВиН» Челябинскую область представляла интегрированная команда КВН

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Друзья, интегрированная команда КВН «Свои в доску» вернулась с ХХХ международного фестиваля «КиВиН 2019», который проходил в г. Сочи с 12 по 25 января. Так получилось, что их первый фестиваль стал сразу же тридцатым! Выступать на культовой сцене фестиваля перед таким опытным и легендарным жюри, как Дмитрий Шпеньков, Евгений Донских, Михаил Марфин было очень почетно и волнительно! Зал встретил команду очень тепло, аплодисменты зашкаливали, шутки заходили. Таких оваций «Свои в доску» еще нигде не срывали! Незабываемые ощущения!

По итогам первого тура фестиваля, команда вошла в топ лучших команд КВН по реакции зала и получила повышенный рейтинг от жюри! Это дает право «Своим в доску» принять участие в Центральных лигах в сезоне 2019, что является большим шагом для развития команды.

Само участие в фестивале «КиВиН» для «особой» команды — это уже достижение, это цель к которой она шла. Ведь только там можно получить бесценный опыт от мастеров КВН на школе КВН, «размять» свои мозги, следя за игрой команд знатоков Гарика Мартиросяна, Семена Слепакова и других не менее сильных на «Что? Где? Когда?», поучиться на фестивальной разминке, зарядиться энергией и новыми идеями от участников, а так же почувствовать себя частью одной большой семьи, где каждый поддерживает и помогает друг другу.

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