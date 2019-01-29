2019-01-29T12:35:46+03:00
Происшествия

Челябинских полицейских, пытавшихся скрыть скандал с 15-летней гонщицей, не будут наказывать

Но прокуратура по-прежнему настаивает на возбуждении уголовного дела после истории со сбитым инспектором ГИБДД
Андрей АБРАМОВ
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Девушку прозвали челябинской Марой Багдасарян, в честь столичной гонщицы, которая дерзко нарушала ПДД.Девушку прозвали челябинской Марой Багдасарян, в честь столичной гонщицы, которая дерзко нарушала ПДД.Фото: СОЦСЕТИ
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О дорожном беспределе Челябинск узнал из анонимки в соцсетях. 15-летняя школьница из Ленинского района взяла машину родителей и вместе с другом устроила ночные покатушки. В итоге она сбила инспектора ДПС и врезалась в дорожное ограждение. Остроту истории придает тот факт, что о травме сотрудника в полиции пытались умолчать. После скандала следователи начали проверку в ГИБДД, которая могла вылиться в уголовное дело.

— Следственный комитет проверил информацию о злоупотреблении полномочиями и отказался возбуждать уголовное дело на сотрудников, скрывших факт аварии. Мы опротестовали это решение и требуем возбудить уголовное дело по статье 286 УК (превышение полномочий — прим.ред.), — рассказал 29 января прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

Школьница сбила инспектора ДПС в Челябинске.

Почему пришел отказ от СК — остается догадываться. Вероятно, суть кроется в нюансе: в больнице инспектор не сказал, что находился на службе в момент травмы. Поэтому во всем этом следователи могли не усмотреть превышения полномочий руководителя, а исключительно инициативу пострадавшего сотрудника скрыть аварию.

Кстати, сбитый инспектор не был аттестован. Это новобранец, которого по внутренним разнарядкам не должны были брать на боевое дежурство. Но из-за нехватки сотрудников, похоже, вывели на смену.

Ходил слух о том, что дело пытались замять из-за особо влиятельного статуса родителей школьницы. Но информация оказалась недостоверной: отец девочки ведет агробизнес под Челябинском и никаких связей в ГИБДД не имеет.

Сама школьница, которую прозвали челябинской Марой Багдасарян, сейчас на учете в ПДН — в школе ее характеризуют хулиганистой девчонкой. Ее родителям выписали штраф за то, что ребенок был пьян. А вот отвечать перед законом ей не придется: не достигла возраста уголовной ответственности. С 14 лет в России сажают только по тяжким статьям. А у инспектора, к счастью, были не серьезные трамвы.

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