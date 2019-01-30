Как малое предприятие из Челябинска стало партнером больших нефтегазовых компаний

Челябинская промышленная компания «АНЕКО» — семейный бизнес. Возглавляют производство отец, Михаил Андрющенко, в замах — два взрослых сына. Компании пять лет. И за эти годы производство нефтегазового оборудования только растет. «АНЕКО» — представитель малого бизнеса, но на производстве занято уже 80 специалистов. Когда-то предприятие арендовало 500 квадратных метров производственных площадей, сегодня цеха размещаются на 1,8 тысячи квадратов.

Два года назад «АНЕКО» получен заем Фонда развития промышленности Челябинской области. Фонда создан в 2016 г. по распоряжению губернатора Бориса Дубровского. Учредитель фонда — региональное министерство экономического развития. Фонд финансово поддерживает субъекты деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета. Фонд оказывает информационно-консультационную поддержку субъектам деятельности в сфере промышленности. Фонд создает условия для эффективной работы предприятий малого и среднего предпринимательства, органов госвласти и местного самоуправления.

— Мы третье в регионе малое предприятие, которое получило поддержку областного Фонда развития промышленности по программе «Совместные займы». Заем получен в 2017 г. — 20,5 млн руб. Условия выгодные — 5% годовых, срок — 3,5 года. Средства выделены на условиях софинансирования проекта общим бюджетом 43,3 млн руб. Документы на заем подавали в многофункциональный центр «Территория бизнеса», — говорит Михаил Андрющенко.

Средний возраст сотрудников — 30 лет.

ЭКСКЛЮЗИВНО ИЗ ТАЙВАНЯ

Благодаря участию в программе предприятием приобретен горизонтально-фрезерный центр для выпуска продукции для нефтегазового комплекса. Уникальную установку изготовили персонально для челябинского предприятия в Тайване, сервисным обслуживанием занимается московская компания. «АНЕКО» выпускает уникальную устьевую арматуру для добычи нефти и газа в глубоких слоях. Такое оборудование в Росси почти не производится. Проектная мощность — 300 единиц оборудования в год. 15% продукции компания экспортирует.

В ноябре прошлого года генеральный директор компании Михаил Андрющенко пригласил губернатора Бориса Дубровского на предприятие. Зачем?

— Деньгами нам помогли, вот я и пригласил Бориса Александровича, чтобы он посмотрел воплощение нашего проекта. Чтобы он увидел, насколько поддержка правительства помогает малому бизнесу, — говорит Андрющенко-старший.

ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ

Руководитель предприятия признается, что в участие в региональной программе его «затянули» сыновья.

— Ребята молодые, активные, обратились в МФЦ для малого и среднего бизнеса, нашли понимание. И потом я решил попробовать — понравилось. Времена получения займа были для нас непростые — предприятию было всего два года, с финансами было туго. Нам профинансировали маркетинговый шаг — мы побывали на крупной специализированной выставке. Нам профинансировали одну из разработок конструкторской документации — это важный этап подготовки к реализации проекта, — говорит генеральный директор.

Кстати, средний возраст сотрудника компании «АНЕКО» — 30 лет. В коллективе много молодых женщин. Одна из них, Дарина Машкова, работает три года:

— Я работают по специальности, закончила колледж промышленных технологий по направлению «Автоматические системы управления». Работа интересная — много сложных заказов, мы постоянно развиваемся, растем.

Дарина Машкова пришла на производство по окончании техникума.

УЧИТЕСЬ И НЕ ТЕРЯЙТЕ ЛЮБОПЫТСТВА

На заводе губернатор Борис Дубровский не только осмотрел действующее оборудование, но и поговорил с рабочими. Первым делом главе региона, в прошлом руководителю Магнитогорского металлургического комбината, задали вопрос, как расти и развиваться в профессии, как добиться успеха.

— Я посоветую вам не стареть. Нужно искать решения для личностного развития и для развития предприятия. Сильная сторона малого бизнеса — его мобильность. Еще одна особенность небольших коллективов — схалтурить не получится. Значит, работать всегда нужно на совесть. Для того чтобы развиваться и быть успешным, нужно учиться. Это общий тренд и обязательное условие. Технологические решения идут вперед. Значит, нужно тоже постоянно расти. И еще одно пожелание — не стареть душой. Тогда будет интересно жить, — сказал губернатор.

МАЛЫЕ — КОНКУРЕНТЫ БОЛЬШИХ

Заместитель директора предприятия Артем Андрющенко спросил главу региона о формах государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

— Малые предприятия сегодня порой устойчивее крупных производств. Есть масса примеров, когда большого производства уже нет, а малое растет и развивается. У вас есть возможность быстро перестроить технологию, переориентироваться на другие рынки. Логика «им крупным, проще» неверная. А поддержит малый и средний бизнес приоритетный национальный проект, один из двенадцати. На мой взгляд, самый важный. Челябинская область — промышленный регион, и нам очень важно, чтобы доля занятых в малом и среднем бизнесе росла, — говорит Дубровский.

Глава региона пояснил, что крупные предприятия, повышая производительность труда, будут проводить плановую оптимизацию персонала. Где смогут быть использованы компетенции высвобождаемых? На предприятиях малого и среднего бизнеса. И нарабатываемая практика оказания услуг предприятиям малого и среднего сектора в МФЦ «Территория бизнеса» — форма поддержки предприятий, направленная на сокращение расходов — образовательных, консультационных, маркетинговых, экспортных.

— За успешными предприятиями в МФЦ «Территория бизнеса» нужно закрепить персонального менеджера. Тогда весь набор возможностей поддержки можно будет оформить в виде персонального пакета, для дальнейшего развития, — говорит Борис Дубровский.

Национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса рассчитан до 2024 года и содержит «финансовый фундамент»: более 2,50 млрд руб. — федеральные средства, еще 700 млн руб. — средства бюджета Челябинской области.

— Наша задача — к 2024 г. увеличить на 25% долю занятых в малом и среднем бизнесе, — говорит губернатор.

ЦИФРА

Более 130 предпринимателей в Челябинской области, реализующих промышленные проекты, получили микрозаймы на 200 млн руб. под лояльный процент. 250 млн руб. выдали через Фонд развития промышленности Челябинской области. Всего за 2018 г. возвратной финансовой поддержкой воспользовались 236 предприятий на сумму 1,5 млрд руб.

В Челябинской области более 30% валового регионального продукта формируют предприятия малого и среднего бизнеса. В этой динамичной сфере экономики занято более трети жителей региона. В прошлом году количество малых и средних предприятий выросло более чем на 66;, а число вновь созданных рабочих мест — на 10 тысяч.

ДОСЬЕ «КП»

Уникальная форма поддержки малого и среднего предпринимательства — многофункциональные центры «Территория бизнеса» — в Челябинске и других городах региона создана по поручению губернатора Бориса Дубровского. В режиме «одного окна» в МФЦ предоставляется весь комплекс госпомощи.

Опыт Челябинской области признан лучшим в стране и взят за основу раздела «Акселерация» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Центры поддержки предпринимательства (не менее 100) появятся во всех регионах РФ. Двадцать центров уже создано.