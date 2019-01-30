Экологическая диверсия: в Челябинске опять украли трубы очистных сооружений

Это уже стало тенденцией: в Челябинске опять украли канализационные трубы очистных сооружений. ЧП случилось в Металлургическом районе Челябинска, в районе теплично-парникового хозяйства. Это подтверждают в МУП ПОВВ, которое отвечает за водоснабжение и водоотведение миллионного города.

Ночью 25 января неизвестные выкопали 200 м трубы. Действуют злоумышленники нагло: камеры видеонаблюдения засекли номера машин, на которые грузили сворованное, однако задуманное похитители довели до конца. Цена лома, по которой могут быть сданы трубы, превышает 2 млн руб.

В МУП ПОВВ, чье имущество украдено, комментариев пока не дают. Но ущерб муниципальному предприятию, занимающемуся стратегически важным вопросом водоснабжения и водоотведения, нанесен существенный. С июня по декабрь прошлого года злоумышленники уже своровали 9 км труб двух нитей коллекторов очистных Курчатовского и Металлургического районов. В муниципальном предприятии подсчитали ущерб — 81 млн. руб. по цене лома.

В полиции возбуждено пять уголовных дел, однако даже подозреваемые не установлены.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТ

Почему кража труб может обернуться экологической катастрофой

— Осенью прошлого года ФСБ пресекли производство трубного фальсификата, все это могут быть звенья одной преступной цепи. К девяти километрам сетей, украденным раньше, добавился новый эпизод. Значит, воры чувствуют себя безнаказанно. Город не может жить без резервного источника коммуникаций очистных. Любая авария на сетях обернется экологической катастрофой, ведь переключать грязные стоки будет некуда. То есть, в случае аварии нечистоты могут хлынуть из-под земли. Под угрозой безопасность и здоровье челябинцев, — считает челябинский экономист, руководитель областного исполкома отделения общероссийского движения «За реальные дела!» Владимир Гаврилов.

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