«Рыжие кошки — к счастью»: новая хозяйка знаменитого кота-хатико показала, как он обживается в новом доме

История кота Рыжика из Златоуста закончилась «хэппи эндом». На днях хвостатый вернулся из челябинской ветклиники в родной город. Питомца сразу привезли в новую квартиру, к его теперешней хозяйке Софье Юсуповой.

ВЫЛЕЧИЛИ И НАШЛИ СЕМЬЮ

Рыжику примерно шесть лет. Последние полтора года он прожил в сгоревшем доме — ждал погибших при пожаре хозяев. Все это время кота подкармливали соседи, даже построили ему небольшой домик из фанеры, чтобы он мог прятаться от ветра.

О златоустовском коте-хатико узнала волонтер Светлана Ципровская. Она живет на два города — Златоуст и Челябинск. В обоих у нее есть небольшие приюты для животных.

Светлана забрала верного питомца на передержку в Челябинск, полечила в ветклинике. От уличной жизни у Рыжика появились проблемы со здоровьем.

— Котик несколько дней был на стационаре. У него больная и ободранная моська. Сухость кожных покровов. Шерсть тусклая и блеклая, — рассказала зоозащитница. — Рыжика избавили от блох и внутренних паразитов, кастрировали, сделали ветпаспорт.

Пока хвостатый лечился, Светлана подыскивала ему семью. Благодаря огласке в соцсетях и СМИ, историю Рыжика узнала вся страна. У Светланы разрывался телефон от предложений забрать его. Но, по ее словам, многие звонили просто на эмоциях. А ей хотелось найти рыжему простую, добрую семью, которая полюбит его искренне, всем сердцем. И такой хозяин нашелся.

— Рыжика забрали 28 января, ближе к ночи. Мы его увезли снова в Златоуст. Там его приняла местная жительница Софья. Она в возрасте. Есть дети, внуки. У нее еще две кошки. По характеру Рыжик ласковый, добрый, не должен первым проявлять агрессию. Софья сказала, у нее кошки тоже контактные, дружелюбные. Я думаю, все будет хорошо, — говорит Светлана Ципровская.

Рыжик в отличном настроении и уже подружился с другими питомцами. Фото: Софья Юсупова.

РЫЖЕЕ СЧАСТЬЕ

Софья Ивановна живет с 15-летним внуком. Дочь уехала на заработки в Москву. Юсуповы очень любят животных, в их квартире всегда жили питомцы. Многие из них — с улицы. Сейчас в семье две кошечки. Одна тоже бывший бездомник.

Про Рыжика Софья Ивановна узнала из соцсетей. Его история очень тронула ее. Посоветовавшись с внуком, она решила взять настрадавшегося кота и подарить ему тепло и заботу.

— Когда нам привезли Рыжика, мы очень радовались. Как только открыли переноску, он замурлыкал, тоже обрадовался. Котик очень добрый, ласковый, хороший. Мне мама всегда говорила, что рыжие кошки — к счастью. Вот пусть у нас это счастье теперь и живет. Я уже написала Светлане, чтобы она не переживала, кот в добрых, надежных руках, мы его не обидим, — говорит Софья Ивановна.

Кот много спит. В тепле и на мягкой лежанке он не спал уже давно. Фото: Софья Юсупова.

Сейчас Рыжик обживается в новом доме. Подружился с другими питомцами. Старается привыкнуть к лотку и перебороть страх воды, чтобы, наконец-то, отмыться.

— У Рыжика побитая мордочка, на шее шрам. Сам весь запачканный, лапы грязнущие. Это естественно, он столько жил на улице. Мы пробовали его искупать — сопротивляется. Позволил помыть только лапки. Все это не страшно, мы люди терпеливые, будем ждать, приучать.

Софья Ивановна уверяет, что теперь у Рыжика началась счастливая жизнь, и обещает, что он будет жить в любви и заботе.

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