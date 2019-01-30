Погода в Челябинске на февраль 2019: то оттепели, то морозы

Синоптики заявили, что февраль в этом году будет очень холодным и снежным. И тут же оговорились, что для Урала это не новость.

В феврале на Урале по традиции все еще царит зима. Морозами и сугробами нашего человека не удивишь.

— Средняя температура воздуха в феврале для Челябинска составляет минус 14-16 градусов. Но в течение месяца могут наблюдаться оттепели и сильные морозы, — говорят в Челябинском Гидрометцентре.

ШКОЛЬНИКОВ СНОВА НЕ ПУСТЯТ В ШКОЛУ

Первый значительный перепад температур случится уже на днях.

1 февраля, пятница. - 5…- 7 градусов днемъ\

3 февраля, воскресенье. Ночные температуры опустятся до - 30…- 34 градусов, дневные до -22…-23.

Сильного ветра при этом не будет, возможен снежок. Школьников, вероятно, в понедельник и вторник ждет оотмена занятий.

Кстати, абсолютный минимум температуры в Челябинске в феврале зафиксирован на отметке - 45 градусов, абсолютный максимум был + 8.

ДВЕ ВОЛНЫ ТЕПЛА ОБЕЩАЮТ СИНОПТИКИ

3 - 10 февраля. Ночные морозы под - 30 и дневной холод до -20 градусов, предположительно, продержатся до следующих выходных, то есть.

Во второй декаде месяца в Челябинске потеплеет до -20 ночью и -10…-15 днем.

20 - 30 февраля. Южный Урал накроет очередная волна тепла. Ночами будет до -13…-18 градусов, днем всего -5…-8.

В отличие от своих зимних собратьев, февраль — солнечный месяц. Из четырех три недели в Челябинской области светит ясное солнце. Ветры преобладают южного и юго-западного направления.

Февраль на три дня короче холодного января.

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