2019-01-30T12:30:04+03:00
Общество

На Южном Урале активизировались телефонные террористы

Об этом расскажут силовики на пресс-конференции в «Комсомольской правде»
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
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В четверг, 31 января, в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится пресс-конференция, посвященная телефонному терроризму.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) относятся к категории дел, имеющих повышенный общественный резонанс.

Действия лжеминеров приводят к дезорганизации нормального ритма жизни общества, нарушению деятельности предприятий, учреждений, организаций, работы транспортных коммуникаций, порождению страха, паники и ложных слухов среди людей, созданию экстремальной ситуации с привлечением и в то же время отрывом от выполнения основных функций соответствующих сил и средств по предотвращению ложной угрозы акта терроризма.

В 2018 году в производстве органов предварительного следствия системы МВД России по Челябинской области находились уголовные дела о 24 преступлениях указанной направленности, 15 из которых направлены в суд для рассмотрения по существу.

Вместе с тем только за январь 2019 года следственными подразделениями системы МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по 6-ти преступлениям, предусмотренным ст. 207 УК РФ, по которым в отношении 4-х лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Учитывая, что подобные преступления имеют повышенный общественный резонанс, органами внутренних дел в рамках действующего законодательства РФ в отношении лиц, совершивших заведомо ложные сообщения об актах терроризма, будут применяться наиболее жесткие меры реагирования.

О самых резонансных случаях телефонного терроризма, наказании лжеминеров и предотвращении таких действий расскажут эксперты:

Александр Сергеевич Каменев — и.о. заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области подполковник юстиции;

Наталья Валентиновна Мамаева — старший помощник прокурора области по связям со средствами массовой информации;

Алексей Анатольевич Атаманов — заведующий кафедрой клинической психологии и социальной работы ЮУГМУ, доктор медицинских наук, доцент, главный внештатный специалист по клинической психологии и психотерапии Минздрава Челябинской области.

Пресс-конференция состоится 31 января с 11.00 до 12.00 по адресу: г.Челябинск, ул. Красная, 4, 6-й этаж, пресс-центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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