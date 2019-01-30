Рецидивист в челябинской колонии зашил себе рот из-за несостоявшегося свидания

В промзоне Металлургического района Челябинска стоит исправительная колония №2. Правозащитница Валерия Приходкина рассказала, что там ЧП: за 1000 км к одному из местных сидельцев приехала дама, но им не дали свидания. В знак протеста арестант зашил себе рот.

СВИДАНИЕ В КАФЕ

Правозащитница рассказала, что заключенного зовут Николай. 29 января к нему из Сочи прилетела подруга.

— Свидание было согласовано. Должно было пройти в кафе при колонии (да, на зонах есть кафе специально для встреч арестантов с родными — прим.ред.). Начальник ИК-2 по неизвестным причинам свидание не подписал. Николай удивился, возмутился, в связи с чем был побит сотрудниками дежурной части колонии, — написала Приходкина.

После этого мужчина вернулся в барак. Взял нить с иголкой и в несколько стяжков зашил себе рот. В знак протеста объявил голодовку и потребовал встречи с прокурором.

— Сотрудники ходят похихикивают. Смотрящие, конечно, на стороне администрации. Короче, как всегда, — закончила Валерия Приходкина.

«ВСТРЕЧА ЕМУ НЕ ПОЛОЖЕНА»

В ГУФСИН Челябинской области отреагировали на сообщение правозащитницы и назвали поступок зэка «демонстративно-шантажным».

— В колонии строгого режима он оказался за кражу. Ранее был судим за грабеж, разбой, побои, незаконное проникновение в жилище. За время пребывания в ИК зарекомендовал себя с отрицательной стороны. Имеет взыскания, два из которых не сняты, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

По поводу несостоявшегося свидания в ведомстве объяснили, что оно не было положено этому человеку. Дело в том, что заключенным строгого режима дают три коротких и три длинных свидания на год. Распределяются они равномерно: по одной «свиданке» каждого вида раз в четыре месяца. Свое право на встречу зашивший рот зэк уже недавно использовал.

— Сейчас осужденный под наблюдением врача. Повреждения, которые он нанес себе, не представляют опасности для жизни и здоровья. При медосмотре других повреждений не обнаружено. Госпитализация не требуется. Будет назначена проверка — разберемся во всех обстоятельствах дела, — добавили в ГУФСИН.

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