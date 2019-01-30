«Трактор» в Челябинске решит вопрос с выходом в плей-офф

Челябинскому «Трактору» осталось провести всего девять матчей в регулярном чемпионате, и предстоящие пять из них — в родных стенах. 30 января первая битва — с подмосковным «Витязем».

Черно-белые, имея матч в запасе, закрепились на восьмой строчке турнирной таблицы в Восточной конференции. На «пятки» им наступают «Сибирь», Куньлунь» и «Нефтехимик». Впереди — нижегородское «Торпедо».

За счет чего «медведи» могут сохранить место в восьмерке сильнейших и подняться выше в итоговой турнирной таблице?

«ПРОЙДУТ!»

Виктор Перегудов, экс-игрок «Трактора», тренер спортшколы «Трактор»:

— Я не сомневаюсь, что челябинцы пройдут в плей-офф и сыграют в Кубке Гагарина. В последних играх команда стала показывать более интересный, комбинационный хоккей. Есть нацеленность на ворота. Команда упирается, борется. И это залог успеха.

«СОПЕРНИКИ НАМ ПО ЗУБАМ»

Юрий Макаров, ЭКС-игрок «Трактора», арбитр международной категории, директор спортшколы им. Сергея Макарова:

— На Востоке еще ни одна команда не потеряла теоретических шансов выйти в плей-офф. Здесь все достаточно запутано. Считаю, что мы должны выходить на Кубок успешно сыграв в пяти предстоящих домашних матчах. Соперники нам по зубам. Концовка чемпионата будет напряженной. Но это только добавить огонька болельщикам.

В прошлом сезоне мы тоже выходили в плей-офф с «задворок» конференции, но смогли пройти в финал Востока и завоевать бронзовые медали. Такой подвиг повторить сложно, однако задачу на сезон — сыграть в финале своей конференции никто не отменял.

«ЛУЧШЕ ВЫХОДИТЬ В ПЛЕЙ-ОФФ С СЕДЬМОГО МЕСТА»

Николай Суханов, экс-форвард «Трактора»:

— При такой игре в «догонялки» сейчас можно делать любые расклады. Ключевыми, полагаю, станут домашние матчи «Трактора» с «Витязем», магнитогорским «Металлургом» и «Нефтехимиком», и гостевой поединок с нижегородским «Торпедо». В Восточной конференции еще ничего не ясно.

Но нам лучше выходить в плей-офф с седьмого места, дабы не попасть на набравший ход «Автомобилист».

Игрокам «Трактора» я бы посоветовал начинать атаки не после заброса шайбы в зону соперника, а идти вперед после розыгрыша комбинаций. Лучше использовать принцип «свободного льда». Не суетиться. Начинать атаку можно не из своей зоны, а с места отбора шайбы. Но тренеры, наверняка, лучше меня знают...

Парни, не подведите болельщиков!Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

Домашние матчи «Трактора» с 30 января по 13 февраля

30 января. «Трактор» — «Витязь», начало в 19.00

2 февраля. «Трактор» — «Металлург» (Магнитогорск), начало в 17.00

4 февраля. «Трактор» — «Иокерит» (Хельсинки), начало в 19.00

11 февраля. «Трактор» — «Нефтехимик», начало в 19.00

13 февраля. «Трактор» — «Северсталь», начало в 19.00

После этого черно-белые сыграют три матча на выезде, а 22 февраля в Челябинске проведут заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА.