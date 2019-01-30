В челябинских автобусах можно будет заряжать мобильники

Климат-контроль, дополнительные сиденья, коробка-автомат, USB-розетки, Wi-Fi , шесть видеокамер с проецированием картинки на панель водителя.

Думаете, характеристики внедорожника?

Нет, это описание комплектации автобуса большой вместимости, который пришел в Челябинск для тестирования на городских дорогах.

Если машина пройдет испытание успешно, партию автобусов закупят для нужд большого города. К саммитам ШОС и БРИКС для Челябинска планируется приобрести автобусы разной вместимости — от большой до малой. И только больших машин требуется не менее 300!

А всего для новой транспортной модели города намерены приобрести не мене 860 автобусов разного класса. Губернатор Борис Дубровский поставил задачу: объявить конкурс для поставщиков автобусов до июля 2019 г. Чтобы к концу года Челябинск уже «откатал» новую систему.

USB-розетки в салоне.

В среду, 30 января, сделав красивый разворот, низкопольная машина припарковалась у ступеней академического театра драмы в Челябинске. Модель автобуса «LOTOS» спроектировали специально для нашего города Разработчик — компания «РариТЕК».

ЧЕТЫРЕ ПЛЮСА НОВОГО ТРАНСПОРТА

Экология

Автобус работает на сниженном природном газе.

— Это — первый отечественный автобус на СПГ. Техническое задание для его строительства сформировали перевозчики Челябинска, — говорит представитель компании «РариТЕК» Денис Денисов. — Двигатель китайского производства. Компания из КНР сегодня выпускает наибольшее количество газовых моторов в мире.

Сертифицированных автобусов на СПГ в России пока нет. И наш город первым задаст тренд внедрения экологически чистого общественного транспорта. Подсчитано, что объемы выхлопов этими машинами снизятся в пять раз.

— Эти модели станут основой тех изменений, которые мы вместе с администрацией Челябинска планируем претворить в транспортной системе Челябинска, — говорит министр экономического развития региона Сергей Смольников.

Экономия

Автобус экономичен в эксплуатации. Кубометр газа стоит 15 рублей, литр дизтоплива — около 50 руб. Бака топлива на 500 литров хватит на рабочую смену, без дозаправок.

Современная инфраструктура

Стратегический партнер проекта — компания «НОВАТЭК». Она обеспечит Челябинск заправочной инфраструктурой. Сначала появятся мобильные заправочные комплексы, а в первой половине 2020 года — стационарные заправки и завод по производству СПГ в в Магнитогорске.

Понадобится и сервисная инфраструктура для техобслуживания нового подвижного состава.

Безопасность

Кстати, картинка с видеокамер внутри салона может идти не только водителю, но и на любую систему. Например, на «Безопасный город».

В автобусе 25 сидячих мест; подвеска пневматическая, потому машина идет мягко. Подъехав к остановке, автобус может наклоняться на 10 см, чтобы в салон могли комфортно зайти пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, мамы с колясками. У средней двери есть специальная площадка, чтобы закрепить коляску. Есть и два дополнительных откидных сиденья.

Цена автобуса в представленной комплектации — 8,7 млн руб.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов:

— На прошлой неделе под председательством губернатора Бориса Дубровского прошло совещание с участием представителей четырех производителей автобусов. Компания «РариТЕК» среагировала оперативно и предоставила нам на тестовых условиях автобус. Поставим его на реальный загруженный маршрут №64, и обязательно учтем мнение горожан, которыми на нем будет ездить.