Нарисуй цирк — получи билеты на представление легендарного цирка Юрия Никулина

В Челябинском цирке — настоящий хит-парад цирковых жанров. Ведь в наш город приехал легендарный цирк Юрия Никулина «Парад дрессуры и экзотики»! А «Комсомольская правда» дарит билеты на представление! Но не всем, а лишь тому, кто станет победителем конкурса детских рисунков «Рисуем цирк».

Победителя ждет:

— Экстремальное мото-шоу «Шар смелости»: на арене выступят единственные в «Росгосцирке» девушки-мотокаскадеры на скоростных мотоциклах;

— Грациозные верблюды, зебра, забавные дикобразы, «морские» обезьяны, попугаи, крокодилы, питоны и озорные собачки;

— Потрясающая клоунская пятерка;

— Волшебные феи: шесть воздушных гимнасток выполняют сложнейшие трюковые комбинации на оригинальном аппарате.

Программу сопровождают: лазерное шоу, современное световое оборудование, сценические эффекты и профессиональный звук.

Для участия в конкурсе дети с трех до 16 лет должны нарисовать цирк, как они его видят в своем представлении. Работа может быть цветной или монохромной, нарисованной карандашом, ручкой, акварелью, гуашью, фломастерами и т.п. Обязательное требование: рисунок должен иметь горизонтальное расположение на листе бумаги. Если работа предоставляется в электронном виде, то ее размер должен быть не меньше 1080 пикселей по широкой стороне, требуемый формат — JPEG. Не допускается помощь взрослых при создании конкурсной работы.

Родитель или законный представитель ребенка фотографирует и отправляет рисунок по форме ниже. Для отправки рисунка родитель или законный представитель ребенка должен указать свое ФИО, как оно написано в паспорте, а также номер телефона.

Старт конкурса — 31 января 2019 года.

Завершение конкурса — 15 февраля 2019 года в 10.00 по местному времени.

Прием рисунков: с 31 января 2019 года по 15 февраля 2019 года.

Подведение итогов — 16 февраля 2019 года.

По итогам конкурса определится победитель в номинации «Выбор партнера».

Важно: От каждого участника в конкурсе может участвовать только один рисунок.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) — 1 голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить модератор. Любое нарушение будет приравнено к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 89999999999.

УДАЧИ!

Положение о фотоконкурсе.